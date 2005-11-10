Italia, Mancini boccia Di Lorenzo e Cristante: i tempi cambiano, il ct costretto ad adeguarsi
Simone Lorini
Repubblica di oggi dedica ampio spazio alle scelte di Roberto Mancini per la sua seconda avventura da ct della Nazionale. Tra settembre e novembre, per le sei partite di Nations League Mancini ha convocato 43 giocatori (più i due “stagisti” Cassano e Lontani), ne ha fatti giocare 30 e messi a referto 37, quindi 7 sono andati almeno una volta in panchina ma senza essere entrati.
Cinque bocciati nelle scelte: ci sono anche due senatori dell'azzurro
I sei mai coinvolti sono tre giovani (Pessina, Kouadio, Palma), Gatti, Cristante (convocato ma rimasto a Roma con un acciacco) e Zaniolo, per due volte rientrato a Udine in anticipo. Nelle scelte del ct, che raramente le spiega nei dettagli, si intuiscono dunque orientamenti e preferenze. Intanto si può dire che l’Italia ha un blocco titolare ormai formato, in particolare in difesa (Donnarumma-Kayode-Scalvini-Bastoni-Calafiori): è un settore in cui possiamo sentirci tranquilli, con valide alternative sulle fasce (Palestra, Dimarco, Ruggeri), e qualche certezza in meno tra i centrali.
Secondo il quotidiano i bocciati dal ct sono sostanzialmente cinque: i giocatori non più convocati per scelta tecnica sono Maldini, Cristante, Coppola e Mandragora, mentre un senatore come Di Lorenzo è stato scalzato dai giovani terzini della Premier.