Repubblica di oggi dedica ampio spazio alle scelte di Roberto Mancini per la sua seconda avventura da ct della Nazionale. Tra settembre e novembre, per le sei partite di Nations League Mancini ha convocato 43 giocatori (più i due “stagisti” Cassano e Lontani), ne ha fatti giocare 30 e messi a referto 37, quindi 7 sono andati almeno una volta in panchina ma senza essere entrati.

Cinque bocciati nelle scelte: ci sono anche due senatori dell'azzurro

I sei mai coinvolti sono tre giovani (Pessina, Kouadio, Palma), Gatti, Cristante (convocato ma rimasto a Roma con un acciacco) e Zaniolo, per due volte rientrato a Udine in anticipo. Nelle scelte del ct, che raramente le spiega nei dettagli, si intuiscono dunque orientamenti e preferenze. Intanto si può dire che l’Italia ha un blocco titolare ormai formato, in particolare in difesa (Donnarumma-Kayode-Scalvini-Bastoni-Calafiori): è un settore in cui possiamo sentirci tranquilli, con valide alternative sulle fasce (Palestra, Dimarco, Ruggeri), e qualche certezza in meno tra i centrali.

Secondo il quotidiano i bocciati dal ct sono sostanzialmente cinque: i giocatori non più convocati per scelta tecnica sono Maldini, Cristante, Coppola e Mandragora, mentre un senatore come Di Lorenzo è stato scalzato dai giovani terzini della Premier.