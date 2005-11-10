Juventus, Boga: "Fare gol è sempre un piacere, ma devo segnare ancora di più"
Marco Pieracci
Jeremie Boga, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Europa League vinta per 4-1 sull'Omonia Nicosia: "Oggi abbiamo fatto molto bene, è stata dura nei primi minuti col loro pressing. Fare gol è sempre un piacere, vedere tutti gli attaccanti segnare è qualcosa di bello per la squadra. Siamo molto contenti".
Potresti segnare di più?
"È qualcosa che cerco sempre, provo a tirare di più per fare più gol. Essere decisivo per la squadra è quello che devo fare".
Vincere aiuta a vincere?
"Sì, quando vinci è sempre più facile cercare di fare le cose e avere più fiducia: queste vittorie sono importanti, ora dobbiamo dare continuità e fare ancora meglio nelle prossime partite".
Il gol?
"Lavoro spesso su questo in allenamento, c'ero andato vicino anche prima. Cerco di farlo sempre, devo continuare a provarlo".