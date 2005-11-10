Jeremie Boga, attaccante della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida di Europa League vinta per 4-1 sull'Omonia Nicosia: "Oggi abbiamo fatto molto bene, è stata dura nei primi minuti col loro pressing. Fare gol è sempre un piacere, vedere tutti gli attaccanti segnare è qualcosa di bello per la squadra. Siamo molto contenti".

Potresti segnare di più?

"È qualcosa che cerco sempre, provo a tirare di più per fare più gol. Essere decisivo per la squadra è quello che devo fare".

Vincere aiuta a vincere?

"Sì, quando vinci è sempre più facile cercare di fare le cose e avere più fiducia: queste vittorie sono importanti, ora dobbiamo dare continuità e fare ancora meglio nelle prossime partite".

Il gol?

"Lavoro spesso su questo in allenamento, c'ero andato vicino anche prima. Cerco di farlo sempre, devo continuare a provarlo".