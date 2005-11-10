23:17 - Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro l'Omonia Nicosia . TuttoMercatoWeb.com ha riportato in diretta le parole del tecnico bianconero.

Ekhator può essere una soluzione per voi?

"Si riesce a vedere sempre quando uno è di fronte alle difficoltà. Noi ci siamo creati delle difficoltà anche oggi e aver reagito facendo dei bellissimi gol è una cosa importante. Ha quelle caratteristiche lì. Lui sa reggere botta fisicamente, ha corsa di andare nello spazio, riesce a rendere un possesso palla incertezza. Quando gliela dai sotto pressione lui la traduce in un palla pulita, non dubbiosa. Stasera l’abbiamo servito poco, si è ritagliato tre tiri in porta dove poteva fare il secondo gol. Ha fatto un gol di buona fattura, siamo contenti di questo. Soprattutto perchè molti di questi giocatori era tempo che non facevano 90′. Che sia andato tutto in una maniera corretta così è sintomo che la squadra si è allenata bene e siamo contenti".

Su Cambiaso?

"Ha avuto un paio di momenti di apprensione. Oggi ha preso delle decisione e ha sbrogliato delle matasse importanti quando l'ha messo all'incrocio dei pali. Man mano che le cose gli sono riuscite è entrato in possesso delle sue qualità. Sa giocare a calcio, sa giocare di prima, ha inserimento, uno contro uno, ha qualità alta nel suo livello di proposta".

Che tipo di partita si aspetta con il Como?

"Il livello di classica che abbiamo raggiunto è buono e meritato e dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi. Spero che qualcuno si ricreda sulla nostra vittoria contro il Nec.La partita che può essere uno snodo importante per il futuro è aver visto che abbiamo una rosa che ci permette di fare variazioni e poi affrontare una squadra che in questi due anni ha visto tantissimi miglioramenti. Facciamo i complimenti a loro in anticipo e siamo consapevoli di dover fare una partita importante perché può essere un crocevia importante per noi".

Come si spiega i momenti di difficoltà?

"Ogni tanto scendiamo dal nostro livello. Noi dobbiamo combattere il nostro livello e dobbiamo essere quelli che vanno a migliorare continuamente il nostro livello. Anche stasera son successi 10′ in cui abbiamo preso gol, ma poi siamo stati bravi a ribaltarlo quel momento lì. Non era facile ma non ci deve succedere. Se dentro quei minuti lì, nelle due ripartenze loro avessero avuto fortuna, sarebbe stato un disastro. Lì viene fuori una forza speciale che ti rende squadra forte. Avere in mano le difficoltà e tornare ad avere la barra dritta. Stasera mi prendo tutto il buono".

Come sta Ekhator?

"Si è un po' indurito il polpaccio. Però quando ha calciato alto aveva il polpaccio indurito. Credo sia tutto a posto però ha chiesto il cambio".