Europa League, la classifica dopo 5 giornate: Juve seconda e imbattuta, Milan in zona playoff
Due vittorie per le italiane nella quinta giornata di Europa League. La Juventus, grazie al successo sull’Omonia, sale a quota 13 punti e occupa il secondo posto in classifica, alle spalle del Bournemouth, unica squadra ancora a punteggio pieno. Più complicata la situazione del Milan, che grazie alla rimonta sul campo dell’Olympiacos sale a sei punti e si porta al ventesimo posto, in piena zona playoff. Quattro i punti di distacco dall’ottava posizione, che garantirebbe l’accesso diretto agli ottavi di finale, a tre giornate dalla conclusione della fase campionato. Di seguito la classifica aggiornata.
La classifica dopo la quinta giornata
1. Bournemouth 15 punti (5 partite), +10 differenza reti
2. Juventus 13 punti (5), +10 differenza reti
3. Ferencvaros 13 punti (5), +8 differenza reti
4. Bayer Leverkusen 12 punti (5), +9 differenza reti
5. Benfica 12 punti (5), +6 differenza reti
6. Union Saint-Gilloise 11 punti (5), +8 differenza reti
7. Besiktas 10 punti (5), +4 differenza reti
8. NEC Nijmegen 10 punti (5), +1 differenza reti
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9. Olympiacos 10 punti (5), +1 differenza reti
10. AZ Alkmaar 9 punti (5), +5 differenza reti
11. Anderlecht 9 punti (5), +5 differenza reti
12. Crystal Palace 8 punti (5), +4 differenza reti
13. Sunderland 8 punti (5), 0 differenza reti
14. Lione 8 punti (5), -1 differenza reti
15. Hoffenheim 7 punti (5), +2 differenza reti
16. Levski Sofia 7 punti (5), 0 differenza reti
17. Dinamo Zagabria 7 punti (5), -1 differenza reti
18. Salisburgo 7 punti (5), -3 differenza reti
19. Viktoria Plzen 6 punti (5), 0 differenza reti
20. Milan 6 punti (5), -1 differenza reti
21. OFI Creta 6 punti (5), -1 differenza reti
22. Rennes 6 punti (5), -1 differenza reti
23. Torreense 6 punti (5), -3 differenza reti
24. Olympique Marsiglia 6 punti (5), -3 differenza reti
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25. Celtic 6 punti (5), -4 differenza reti
26. Omonia 6 punti (5), -4 differenza reti
27. Real Sociedad 5 punti (5), +4 differenza reti
28. Celje 5 punti (5), -4 differenza reti
29. Sparta Praga 4 punti (5), -2 differenza reti
30. Jagiellonia 4 punti (5), -3 differenza reti
31. Sturm Graz 4 punti (5), -5 differenza reti
32. Celta Vigo 3 punti (5), -3 differenza reti
33. Lillestrom 2 punti (5), -8 differenza reti
34. Lech Poznan 2 punti (5), -10 differenza reti
35. Hapoel Beer Sheva 1 punto (5), -8 differenza reti
36. Ararat Armenia 0 punti (5), -12 differenza reti