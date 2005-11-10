Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, commenta così ai microfoni di Sky Sport la vittoria per 4-1 nella gara di Europa League contro l'Omonia Nicosia: "All'inizio abbiamo commesso un paio di incertezze che gli altri hanno sfruttato, naturalmente così si incasina la capacità di esibire le tue cose. Poi Cambiaso ha rimesso le cose a posto con questo grande gol, dopo la squadra ha giocato più tranquilla".

Chi ha giocato meno ha dato delle risposte?

"Sì, non è facile trovare subito la condizione, alcuni giocatori mancavano da un po' di tempo. Però abbiamo fatto dei bei gol, siamo stati molto bene in campo in dei momenti con un livello di pressione accettabile. Siamo contenti di aver divertito il pubblico con questi gol bellissimi".

La manovra corale che ha portato al gol Ekhator?

"Gatti è andato in pressione altissima, a volte invece sono un po' titubanti perché poi ti rimane spazio alle spalle e diventa più difficile".

C'era tanta voglia di dimostrare stasera?

"Questo fatto che si diceva prima della partita, di non accettare il livello che siamo e di andare sempre a prendere qualcosa da portare nel tuo bagaglio. Poi quando smetti di andare a prendere qualcosa di nuovo gli altri ti sorpassano. Oggi lo abbiamo visto".

Come valuta la prestazione di Ekhator?

"Ekhator ha fatto una buona partita, però nel primo tempo è stato servito troppo poco. Gliel'abbiamo portata troppe volte lì, poi gli avversari fanno compattezza dentro l'area di rigore e per la punta diventa più difficile. Lui è stato bravo e gli si devono fare i complimenti".

La prima punta serve ancora?

"Abbiamo dato la possibilità di un altro kit e sarà quello della prima punta. Ognuno ha le sue qualità e magari gli manca altro, il mio lavoro non è andare a lamentarsi ma trovare la soluzione con quello che si ha. La prima mossa devo farla io, per sfruttare le caratteristiche che abbiamo a disposizione".