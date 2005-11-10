"Ekhator è un giocatore fortissimo e credo che la Juventus se ne accorgerà, vuole crescere ed è più maturo degli anni che ha. Riesce a leggere le situazioni in campo con grande lucidità". E i tifosi della Juve stanno iniziando ad accorgersene, pian pianino, con il rientro in campo del centravanti dell'Under 21 azzurra. Le parole sono quelle di Silvio Baldini, uno che non ha paura a fare proclami coraggiosi e che qualche settimana fa ha parlato in modo molto chiaro della stima che ha per l'attuale numero 18 bianconero.

A fargli eco poi è stato Spalletti, stimolato proprio dal collega: "Io lo vedo come una prima punta fisica che attacca bene la profondità. Un giocatore che sa rendere una palla sporca poi giocabile. Baldini parla benissimo di lui e Baldini è uno dei miei amici fraterni nel calcio. Adesso lo sto conoscendo e sono d'accordo con Baldini. Mi aspetto che abbia la tranquillità giusta per giocare però è un calciatore di buona prospettiva e ogni campione prima di esserlo è stata una promessa".

Stranger Things: due infortuni e il gol alla prima da titolare in bianconero

L'avversario di stasera non è certo di quelli irresistibili, ma fare gol alla prima da titolare con la maglia della Juventus non è cosa da tutti, specie per uno che aveva totalizzato 12 minuti in Serie A e altrettanti in Europa League nei primi tre mesi della stagione. 'Cose strane', come i due infortuni che lo hanno costretto ai box nella primissima parte della sua avventura in bianconero: per lui, che assomiglia terribilmente a Lucas Sinclair dell'arcinota serie tv, è solo qualcosa da lasciarsi nel passato.