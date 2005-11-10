Juventus, caccia ai talenti italiani: sfida all'Inter per Romano, occhi su Palmisani e Kayode

In questa fase della propria storia, la Juventus si ritrova con una presenza ridotta nella Nazionale italiana. L'unico bianconero a disposizione di Roberto Mancini è infatti Vicario, terzo portiere azzurro, mentre altri giocatori devono ancora ritrovare la migliore condizione o sono alle prese con infortuni. Un dato significativo per un club che in passato ha rappresentato uno dei principali serbatoi della Nazionale. Anche sul mercato, però, la tendenza è cambiata: dei nove nuovi giocatori inseriti nell'ultima campagna acquisti firmata da Carnevali e Massara, soltanto due sono italiani, Vicario ed Ekhator. Proprio quest'ultimo è ancora ai box. Jeff Ekhator prosegue il recupero alla Continassa e, mentre i compagni affrontavano la Cremonese in amichevole, ha svolto una seduta differenziata sul campo secondario, lavorando anche con il pallone. L'obiettivo è tornare tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre.

La Juventus vuole aumentare il numero di italiani

Come scrive Tuttosport, la situazione è stata analizzata anche dall'amministratore delegato Carnevali, che ha evidenziato le difficoltà nel muoversi sul mercato italiano, tra costi, vincoli finanziari e regole relative alle liste. La volontà del club, tuttavia, è quella di aumentare progressivamente il numero di calciatori italiani presenti in rosa, senza limitarsi ad aspettare la crescita dei talenti già presenti nelle formazioni Under e nella Next Gen. L'idea è quella di individuare almeno un profilo italiano di prospettiva in ogni reparto.

Palmisani e Kayode tra gli obiettivi

Tra i pali, la Juventus continua a seguire Palmisani del Frosinone, portiere monitorato da diversi top club e considerato particolarmente interessante dai bianconeri. In difesa il nome più noto è quello di Kayode, oggi al Brentford e già titolare della Nazionale di Mancini. Il terzino ha anche un passato nel settore giovanile juventino. Piace inoltre Marcandalli, difensore del Genoa di 23 anni, apprezzato per struttura fisica e prospettiva. I rapporti tra Juventus e Genoa sono inoltre ottimi, come dimostra proprio l'operazione Ekhator conclusa in estate.

Romano e Lipani per il centrocampo

È soprattutto in mezzo al campo che emergono i nomi più interessanti.

Alessandro Romano

, protagonista di un ottimo avvio con il Cagliari e già seguito dall'Inter, piace anche alla Juventus. I bianconeri sono quindi pronti a inserirsi nella corsa al giovane centrocampista, che rappresenta uno dei profili italiani più attenzionati in prospettiva. L'altro nome è Lipani del Sassuolo, titolare dell'Under 21 di Baldini e considerato un altro talento da monitorare in vista del futuro.

Inacio per l'attacco

Per il reparto offensivo, oltre a Ekhator, la Juventus sta valutando anche altre piste. Una delle più interessanti porta a Inacio, cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta e successivamente trasferitosi al Borussia Dortmund. l giovane attaccante è già stato chiamato da Mancini in Nazionale maggiore e attende l'esordio con gli Azzurri.