Juventus, 240 milioni dopo serve ancora un centravanti: per il futuro piace anche Raimondo

La Juventus ha un problema centravanti, nonostante gli investimenti degli ultimi anni. Circa 240 milioni di euro spesi in sei stagioni per gli attaccanti, ma oggi Luciano Spalletti può contare su un solo numero nove di ruolo: Nick Woltemade, arrivato in prestito senza diritto di riscatto e finalmente a segno contro la Fiorentina. Randal Kolo Muani è stato invece spostato sulla fascia destra, con risultati incoraggianti. Una situazione che potrebbe spingere la dirigenza a intervenire già a gennaio, alla ricerca di un centravanti fisico capace di offrire nuove soluzioni offensive.

Juventus, Sorloth e Balogun nel mirino per gennaio

Come riportato dal Corriere dello Sport, tra i profili valutati figura Alexander Sorloth, già sondato durante l'estate. Il norvegese sta trovando pochissimo spazio nell'Atletico Madrid, con appena 155 minuti disputati in stagione, e potrebbe rappresentare un'opportunità qualora si aprisse alla formula del prestito. Un'altra possibilità porta a Folarin Balogun, reduce da un Mondiale da protagonista ma poco utilizzato dal Monaco, società alla ricerca di liquidità. Più complicata la pista Antonio Raimondo: l'attaccante è infortunato e il Frosinone, che lo ha ricevuto in prestito dal Bologna, non intende privarsene a metà stagione. Ma per il futuro, magari in estate, è un discorso che si potrebbe approfondire.

Da Retegui a Sesko: le alternative e gli ostacoli economici

Restano sullo sfondo altri nomi, a cominciare da Benjamin Sesko e Younes Ebnoutalib (Eintracht Francoforte), entrambi considerati troppo costosi. La suggestione più ambiziosa riguarda Mateo Retegui, ma l'ingaggio da circa 20 milioni annui e le possibili complicazioni fiscali legate alla permanenza in Arabia Saudita rendono l'operazione particolarmente difficile. Spalletti aveva già manifestato la necessità di un centravanti fisico, con i precedenti tentativi per Mateta e Icardi. A gennaio la Juventus potrebbe dunque tornare sul mercato, privilegiando un'operazione sostenibile economicamente.