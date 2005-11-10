Lazio, allarme infortuni: Tavares e Sutalo rischiano di saltare il derby con la Roma

La Lazio torna a lavorare senza i nazionali e con diversi interrogativi legati alla situazione infortunati. I primi esami hanno evidenziato problemi muscolari per Nuno Tavares e Josip Sutalo, entrambi usciti acciaccati nella sfida contro il Napoli. Per il portoghese, riporta il Corriere dello Sport, il rischio è quello di uno stop di circa tre-quattro settimane, mentre il difensore croato, costretto ad abbandonare il campo domenica sorretto dai compagni, attende gli accertamenti decisivi per capire i tempi di recupero. L'obiettivo, ovviamente, è averli a disposizione per il derby contro la Roma del 13 dicembre.

Gattuso attende risposte

La Lazio non ha comunicato la natura precisa degli infortuni muscolari: il quadro sarà più chiaro durante il percorso riabilitativo. Per alcuni precedenti recenti, come quelli di Marusic e Rovella, il rientro ha richiesto circa due mesi. Tavares ha dovuto dare forfait con il Portogallo, impossibilitato a rispondere alla convocazione, ed è rientrato a Roma.

Zaccagni vede la luce, Gudmundsson punta il Lecce

Arrivano invece segnali più positivi sul fronte Zaccagni: l’edema alla coscia non sarebbe legato a una lesione importante e il capitano biancoceleste potrebbe tornare presto a disposizione. Intanto Gattuso prepara la ripresa dopo i tre giorni di riposo concessi alla squadra: sabato è prevista un’amichevole a Formello contro il Mgarr United, utile soprattutto per Gudmundsson. L’islandese, fermo per la frattura alla spalla sinistra, punta a disputare uno spezzone di 30-40 minuti e spera nella convocazione per Lazio-Lecce.