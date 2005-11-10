Ramon: "Lasciare il Real Madrid è stata la scelta giusta. Como è il posto ideale per me"

Dodici anni al Real Madrid, poi la decisione di cambiare strada per trovare spazio nel calcio dei grandi. Jacobo Ramon ha spiegato ai microfoni di Radio Marca i motivi che lo hanno portato a scegliere il Como, una scelta che finora sta dando ragione al giovane difensore. "Sapevo che era arrivato il momento giusto. Entrare e restare in prima squadra al Real è difficilissimo, la concorrenza è massima. Avevo bisogno di dimostrare fuori il giocatore che sono e credo di aver fatto il passo corretto", ha detto dal ritiro della nazionale.

L’intuizione di Fabregas e un progetto ambizioso

Alla base della scelta italiana c’è stato anche il progetto del Como e soprattutto la figura di Cesc Fabregas. "Mi ha chiamato, mi ha spiegato la sua idea di calcio e ho capito subito che si adattava perfettamente alle mie caratteristiche. Ho avuto pochi dubbi: era il posto giusto per me". Ramon ha raccontato anche il ruolo di Dani Guindos, vice dell’allenatore, che lo aveva già conosciuto nelle giovanili del Real Madrid: "Probabilmente questo gli ha permesso di avere qualche informazione in più su di me, ma Cesc aveva visto anche alcune mie partite".

Un Como fedele alla filosofia del tecnico

Il difensore ha poi analizzato il momento della squadra, capace anche di segnare nove gol a Lens, impressionando tutti: "È stata una giornata in cui è riuscito tutto, non credo possa succedere spesso. Il segreto è il gruppo: siamo tutti molto coinvolti e crediamo totalmente nelle idee del mister". Ramón ha infine spiegato il calcio proposto dal Como: "Pressiamo molto alto, vogliamo recuperare il pallone il più vicino possibile alla porta avversaria e costruire dal basso. Cerchiamo di creare occasioni giocando sempre con coraggio".