Alla sosta di novembre già sei tecnici esonerati in Serie A. E altri tre dovranno svoltare

Quasi un terzo dei club di Serie A arriva alla seconda sosta stagionale con un cambio di allenatore già alle spalle. L'ultimo club a cambiare è stato il Sassuolo che ieri ha ufficializzato l'ingaggio di Roberto D'Aversa: lo scorso anno chiamato in corso d'opera da Cairo al Torino, stavolta l'allenatore nato a Stoccarda prende il posto di Alberto Aquilani per dare una sistemata a una fase difensiva troppo lacunosa. Il Sassuolo che ha perso le ultime cinque gare di campionato ha incassato 29 reti in undici partite, ha oggi per distacco la peggior difesa della Serie A.

Ora a Juric servono i risultati

Delle ultime sei squadre in classifica oggi solo il Monza non ha cambiato allenatore e proprio Ivan Juric alla ripresa del campionato sarà chiamato a dare una svolta ai brianzoli soprattutto dal punto di vista dei risultati. L'impressione infatti è che la squadra biancorossa stia raccogliendo meno rispetto a ciò che meriti, ma anche qui la difesa impone delle riflessioni e la classifica racconta di un Monza in piena zona retrocessione. Di una squadra che ha raccolto zero punti nelle ultime quattro gare.

Ai piani alti a cambiare allenatore è stato solo il Bologna, anche se quando Raffaele Palladino raccoglieva l'eredità di Domenico Tedesco i rossoblù si trovavano in ben altra posizione. Il tecnico di Mugnano di Napoli sta svolgendo un grande lavoro e nelle sette gare della sua gestione ha raccolto ben sedici punti: solo la Lazio capolista in questo lasso di tempo ha fatto meglio.

Spalletti e Allegri nell'occhio del ciclone

Oggi il Bologna è ottavo in classifica, a -1 da quella Juventus che continua a viaggiare sul filo di un rasoio. Dopo l'ultimo pareggio sul campo della Fiorentina Luciano Spalletti è apparso piuttosto sconfortato, sa che la sua posizione resta in discussione se la Juve continua a tenersi a debita distanza dalle prime quattro posizioni. Ai bianconeri al ritorno in campo servirà un filotto di risultati utili per rimettere in ordine una classifica che oggi è fin troppo deficitaria.

Tra le big del nostro campionato sta peggio della Juventus solo il Napoli: 15 punti in undici gare di campionato, tre in quattro di Champions League. Aurelio De Laurentiis continua a confermare Massimiliano Allegri dopo ogni partita, ma anche in questo caso servirà un rendimento decisamente migliore quando il pallone tornerà a rotolare. Altrimenti il divorzio più prima che poi appare inevitabile.

Cambi di allenatore in Serie A

Quarta giornata - Paolo Vanoli subentrato a Fabio Grosso alla guida della Fiorentina.

Quinta giornata - Raffaele Palladino subentrato a Domenico Tedesco alla guida del Bologna.

Sesta giornata - Alberto Gilardino subentrato a Carlos Cuesta alla guida del Parma.

Settima giornata - Davide Nicola subentrato a Giovanni Stroppa alla guida del Venezia.

Undicesima giornata - Paolo Zanetti subentrato a Kosta Runjaic alla guida dell'Udinese.

Dodicesima giornata - Roberto D'Aversa subentrerà ad Alberto Aquilani alla guida del Sassuolo.