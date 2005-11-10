Jacobo Ramon: "Sogno lo Scudetto... e una semifinale di Champions contro il Real Madrid"

L'avventura italiana ha cambiato profondamente Jacobo Ramon, dentro e fuori dal campo. Il difensore del Como racconta ad As come la squadra lariana e la città stiano vivendo un momento storico: "Cinque anni fa eravamo in terza serie, oggi ci ritroviamo in Champions contro club come il Manchester United e presto affronteremo anche il PSG. Qui tutti si stanno godendo questo momento straordinario".

La crescita in Italia e il modello Sergio Ramos

Ramón individua soprattutto nell'aspetto mentale la sua evoluzione. "Avevo bisogno di continuità e per questo ho lasciato il Real Madrid. Oggi ho più esperienza ad alto livello e sono cresciuto anche fisicamente". Il lavoro svolto in Serie A gli ha permesso di mettere sei chili di massa muscolare: "Non è male, considerando gli attaccanti che si affrontano in Italia". Anche la gestione delle critiche è cambiata dopo gli esordi con il Real: "Non puoi isolarti, perché ti arriva tutto. Mi affido alla famiglia e agli amici e cerco di non dare peso né agli elogi né alle critiche". Tra i suoi riferimenti resta Sergio Ramos: "È sempre stato il mio idolo. Da piccolo osservavo ogni suo movimento e mi piace ancora oggi il suo modo di interpretare il ruolo".

Il sogno Como e l'obiettivo Nazionale

Ramon spende parole di grande stima anche per Nico Paz: "Ha tutto, non solo qualità offensive. Difende tantissimo ed è fondamentale per noi". In Nazionale, invece, racconta di essere stato accolto con grande affetto da compagni come Cubarsí, Huijsen, Fabián Ruiz e Unai Simón. Tra i messaggi ricevuti dopo la convocazione, quello più significativo è stato di Raúl, suo ex allenatore nel Castilla: "Mi ha ricordato da dove sono partito ed è stato davvero emozionante". Guardando al futuro, il centrale non nasconde le proprie ambizioni: "Voglio esordire con la Spagna, arrivare il più lontano possibile in Champions con il Como e, perché no, vincere anche lo Scudetto. E una semifinale europea contro il Real Madrid? Firmerei subito".