Milan su Tresoldi per gennaio. E Camarda? Piste in Italia e anche all'estero, ma l'idea del club è chiara
Tommaso Bonan
Il destino di Tresoldi - sempre più in orbita Milan già a partire da gennaio - si incrocia inevitabilmente con quello di Francesco Camarda. Il classe 2008 - attualmente in ritiro con l'U21 di Baldini - fino a questo momento in maglia rossonera ha raccolto poco più di 100 minuti in stagione senza trovare la via del gol. In questo senso, il Milan pensa sia meglio che dimostri le sue qualità provandoci altrove, per poi tornare pronto in un Milan da Champions.
Serie A o estero, ma solo in prestito
La novità è che Camarda potrebbe formarsi in un’altra squadra di medio-alta fascia in Serie A, o tornare ulteriormente arricchito da un'esperienza estera. La linea del Milan, sottolinea in questo senso La Gazzetta dello Sport, ad ogni modo resta chiara: Camarda verrà semplicemente prestato, nessuna cessione a titolo definitivo ma neanche un'opzione di possibile acquisto futuro.