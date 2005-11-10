Addio a gennaio? Invece Conceiçao non si muove dalla Juventus: vuole restare

Francisco Conceiçao non vuole lasciare la Juventus. Negli ultimi giorni sono circolati rumor di una possibile partenza dell'esterno portoghese tra gennaio e giugno, a maggior ragione da quando è sorto il dilemma tattico della sovrapposizione con Kolo Muani in un 4-3-3 ridisegnato di recente da Luciano Spalletti. Tuttavia, secondo le informazioni apprese da TuttoJuve, il classe 2002 non ha alcuna intenzione di muoversi dal club bianconero.

E dal club cosa filtra?

Per il mercato di gennaio la Juventus non starebbe pensando ad una cessione del giocatore. Conceicao proprio nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi agli ordini di Luciano Spalletti dopo essersi fermato lo scorso 18 ottobre per un infortunio alla spalla. Lussata l'articolazione, nello specifico, ma ormai è tutto risolto e "Chico" punta con forza il primo impegno alla ripresa del campionato contro il Venezia (22 novembre). Da parte sua, ad ogni modo, il messaggio sul suo futuro è chiaro: è molto legato alla Vecchia Signora e vuole rimanere a Torino ancora a lungo. Il contratto firmato fino all'estate del 2030 lo dimostra.

I numeri stagionali

Fino a questo momento Conceicao ha disputato 9 partite tra Serie A ed Europa League, racimolando 525 minuti, un gol e un assist ma con la grande dote di spezzare gli equilibri e spaccare le partite. Deve ancora raddrizzare la mira e ritrovare fortuna, come l'anno scorso è andato a sbattere più volte contro pali e traverse. Ma questo è sintomo di pericolosità per le difese avversarie.