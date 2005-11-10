La Juve si sveglia e la ribalta: Ekhator fa 2-1, gran assist di Conceicao
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Simone Lorini
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Oggi alle 21:45Serie A
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26.11.2026 21:45Serie A
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La Juventus la ribalta in cinque minuti: palla riconquistata da Gatti davanti al cerchio di centrocampo, palla in verticale che arriva a Conceicao, il quale sfrutta un tentativo di fuorigioco attuato malissimo dall'Omonia per servire Ekhator. Destro a incrociare del bomber dell'Under 21 azzurra e 2-1, che ribalta una gara fin qui poco spettacolare.
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