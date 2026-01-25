TMW
Roma-Milan, la coreografia della Curva Sud in ricordo del tifoso Antonio De Falchi
Speciale coreografia da parte dei tifosi della Roma, preparata per la partita di questa sera contro il Milan ed esibita al momento dell'ingresso in campo delle due squadre per la partita della 22^ giornata di Serie A.
Al centro della scena un'immagine che ritrae Antonio De Falchi, tifoso romanista venuto a mancare a seguito di uno scontro con un sostenitore rossonero all'esterno di San Siro il 4 giugno del 1989, con sopra la scritta "Imperitura Memoria".
Di seguito l'immagine della coreografia realizzata dai tifosi della Roma per De Falchi, fornita da TMW
