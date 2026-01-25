Serie C, Alcione show nel Girone A. Sorridono Gubbio e Livorno nel Girone B

Si sono concluse quasi tutte le gare di Serie C iniziate alle 17.30, con la sola eccezione di Pineto-Campobasso, il cui fischio finale è slittato a causa del ritardo iniziale e dei lunghi recuperi dovuti ai controlli in gara.

Nel Girone A spicca il roboante successo dell’Alcione Milano, che travolge le Dolomiti Bellunesi con un netto pokerissimo, confermando l’ottimo momento di forma. Importante anche la vittoria della Pergolettese nello scontro diretto per la salvezza contro l’Ospitaletto: un successo dal peso specifico notevole, considerando che i gialloblù non vincevano dal 12 settembre, proprio contro la formazione franciacortina.

Nel Girone B continuano a macinare punti Gubbio e Livorno, che danno seguito ai risultati positivi della scorsa giornata. Gli umbri superano il Forlì, mentre gli amaranto si impongono sulla Vis Pesaro, consolidando la loro posizione in classifica e rilanciando le rispettive ambizioni.

23ª GIORNATA – 23-24-25-26 GENNAIO 2026

GIRONE A

Già giocate

Triestina – Lumezzane 2-1

72' Ferro (L), 74' Jonsson (T), 90'+3 [rig.] Kliajic (T)

Albinoleffe – Trento 1-2

47' [rig.] Fossati (T), 64' Chinetti (T), 79' Sali (A)

Union Brescia – Renate 1-2

24' Delcarro (R), 60' [rig.] Calì (R), 90'+1 Balestrero (U)

Virtus Verona – Pro Vercelli 2-2

3' Cernigoi (V), 49' e 77' Iotti (P), 84' Pagliuca (V)

Giana Erminio – Arzignano Valchiampo 2-1

6' Bernardi (A), 61' Ruffini (G), 90'+5 Lischetti (G)

Novara – Pro Patria 3-0

30' Alberti (N), 45'+1 e 53' [rig.] Lanini (N), 59' Tunjov (P)

Domenica 25 gennaio

Alcione Milano-Dolomiti Bellunesi 5-0

32' e 76' Muroni, 52' e 64' Pitou, 56' Scuderi

Pergolettese-Ospitaletto 1-0

36' Jaouhari

Lunedì 26 gennaio

Ore 20.30 - Lecco – Inter U23

Ore 20.30 - L.R. Vicenza – Cittadella (Diretta Rai Sport)

Classifica: Vicenza 56*, Lecco 44*, Union Brescia 43, Cittadella 36*, Alcione Milano 36, Renate 35, Inter U23 34*, Trento 34, Giana Erminio 32, Lumezzane 29, Pro Vercelli 29, Arzignano Valchiampo 27, Novara 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25, Virtus Verona 19, Pergolettese 19, Pro Patria 12, Triestina 1

N.B. - *una gara in meno

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Già giocate

Carpi – Ternana 0-1

79' Orellana

Torres – Bra 1-1

2' Sinani (B), 36' Sala (T)

Ravenna – Guidonia Montecelio 2-1

45'+2 Tenkorang (R), 90'+7 Sannipoli (G), 90'+11 Solini (R)

Sambenedettese – Pianese 0-2

74' Fabrizi, 90'+5 Sussi

Arezzo – Juventus Next Gen 1-0

20' Tavernelli

Ascoli – Perugia 2-1

33' D'Uffizi (A), 55' [aut.] Gori (A), 90' [rig.] Rizzo Pinna (A)

Domenica 25 gennaio

Gubbio-Forlì 2-0

4' Di Massimo, 45' Zallu

Livorno-Vis Pesaro 2-1

15' rig. Di Carmine (L), 79' Malagrida (L),83' Stabile (VP)

Pineto-Campobasso 1-0

22' rig. D'Andrea

Riposa: Pontedera

Classifica: Arezzo 52, Ravenna 45, Ascoli 40, Pineto 36, Pianese 31, Campobasso 30, Juventus Next Gen 30, Ternana 29*, Guidonia Montecelio 28, Vis Pesaro 27*, Carpi 27, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 23, Bra 21, Perugia 19, Torres 17, Pontedera 15*

N.B. - * una gara in meno

** due gare in meno

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Già giocate

Giugliano – Cavese 0-0

Benevento – Siracusa 3-2

20' Di Paolo (S), 23' Tumminello (B), 43' Maita (B), 45'+2 Simonetti (B), 90'+5 Pacciardi (S)

Latina – Foggia 2-0

33' Fasan, 41' Parigi

Casarano – Picerno

4' e 26' Bianchi (P), 68' Giraudo (C), 90'+2 Leonetti (C)

Crotone – Potenza 2-0

42' Maggio, 52' Di Pasquale

Team Altamura – Atalanta U23 1-1

45' Comi (A), 49' Grande (T)

Casertana – Trapani 0-1

81' Nina

Catania – Cosenza 2-0

34' Jimenez, 76' Lunetta

Sorrento – Salernitana 0-2

41' Villa, 90'+6 Lescano

Domenica 25 gennaio

Ore 20.30 - Audace Cerignola – Monopoli

Classifica: Catania 51, Benevento 51, Salernitana 45, Casertana 39, Cosenza 37, Crotone 34, Monopoli 33*, Audace Cerignola 31*, Potenza 29, Casarano 29, Team Altamura 27, Latina 26, Atalanta U23 26, Trapani 25, Sorrento 24, Cavese 22, Foggia 22, Siracusa 21, Picerno 19, Giugliano 17

N.B. - *una gara in meno

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva