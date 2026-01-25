Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, Alcione show nel Girone A. Sorridono Gubbio e Livorno nel Girone B

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Oggi alle 19:34Serie C
Alessandra Stefanelli

Si sono concluse quasi tutte le gare di Serie C iniziate alle 17.30, con la sola eccezione di Pineto-Campobasso, il cui fischio finale è slittato a causa del ritardo iniziale e dei lunghi recuperi dovuti ai controlli in gara.

Nel Girone A spicca il roboante successo dell’Alcione Milano, che travolge le Dolomiti Bellunesi con un netto pokerissimo, confermando l’ottimo momento di forma. Importante anche la vittoria della Pergolettese nello scontro diretto per la salvezza contro l’Ospitaletto: un successo dal peso specifico notevole, considerando che i gialloblù non vincevano dal 12 settembre, proprio contro la formazione franciacortina.

Nel Girone B continuano a macinare punti Gubbio e Livorno, che danno seguito ai risultati positivi della scorsa giornata. Gli umbri superano il Forlì, mentre gli amaranto si impongono sulla Vis Pesaro, consolidando la loro posizione in classifica e rilanciando le rispettive ambizioni.

23ª GIORNATA – 23-24-25-26 GENNAIO 2026
GIRONE A
Già giocate
Triestina – Lumezzane 2-1
72' Ferro (L), 74' Jonsson (T), 90'+3 [rig.] Kliajic (T)
Albinoleffe – Trento 1-2
47' [rig.] Fossati (T), 64' Chinetti (T), 79' Sali (A)
Union Brescia – Renate 1-2
24' Delcarro (R), 60' [rig.] Calì (R), 90'+1 Balestrero (U)
Virtus Verona – Pro Vercelli 2-2
3' Cernigoi (V), 49' e 77' Iotti (P), 84' Pagliuca (V)
Giana Erminio – Arzignano Valchiampo 2-1
6' Bernardi (A), 61' Ruffini (G), 90'+5 Lischetti (G)
Novara – Pro Patria 3-0
30' Alberti (N), 45'+1 e 53' [rig.] Lanini (N), 59' Tunjov (P)
Domenica 25 gennaio
Alcione Milano-Dolomiti Bellunesi 5-0
32' e 76' Muroni, 52' e 64' Pitou, 56' Scuderi
Pergolettese-Ospitaletto 1-0
36' Jaouhari

Lunedì 26 gennaio
Ore 20.30 - Lecco – Inter U23
Ore 20.30 - L.R. Vicenza – Cittadella (Diretta Rai Sport)

Classifica: Vicenza 56*, Lecco 44*, Union Brescia 43, Cittadella 36*, Alcione Milano 36, Renate 35, Inter U23 34*, Trento 34, Giana Erminio 32, Lumezzane 29, Pro Vercelli 29, Arzignano Valchiampo 27, Novara 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25, Virtus Verona 19, Pergolettese 19, Pro Patria 12, Triestina 1

N.B. - *una gara in meno
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocate
Carpi – Ternana 0-1
79' Orellana
Torres – Bra 1-1
2' Sinani (B), 36' Sala (T)
Ravenna – Guidonia Montecelio 2-1
45'+2 Tenkorang (R), 90'+7 Sannipoli (G), 90'+11 Solini (R)
Sambenedettese – Pianese 0-2
74' Fabrizi, 90'+5 Sussi
Arezzo – Juventus Next Gen 1-0
20' Tavernelli
Ascoli – Perugia 2-1
33' D'Uffizi (A), 55' [aut.] Gori (A), 90' [rig.] Rizzo Pinna (A)
Domenica 25 gennaio
Gubbio-Forlì 2-0
4' Di Massimo, 45' Zallu
Livorno-Vis Pesaro 2-1
15' rig. Di Carmine (L), 79' Malagrida (L),83' Stabile (VP)
Pineto-Campobasso 1-0
22' rig. D'Andrea

Riposa: Pontedera

Classifica: Arezzo 52, Ravenna 45, Ascoli 40, Pineto 36, Pianese 31, Campobasso 30, Juventus Next Gen 30, Ternana 29*, Guidonia Montecelio 28, Vis Pesaro 27*, Carpi 27, Gubbio 26*, Forlì 25, Livorno 25, Sambenedettese 23, Bra 21, Perugia 19, Torres 17, Pontedera 15*

N.B. - * una gara in meno
** due gare in meno
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Giugliano – Cavese 0-0
Benevento – Siracusa 3-2
20' Di Paolo (S), 23' Tumminello (B), 43' Maita (B), 45'+2 Simonetti (B), 90'+5 Pacciardi (S)
Latina – Foggia 2-0
33' Fasan, 41' Parigi
Casarano – Picerno
4' e 26' Bianchi (P), 68' Giraudo (C), 90'+2 Leonetti (C)
Crotone – Potenza 2-0
42' Maggio, 52' Di Pasquale
Team Altamura – Atalanta U23 1-1
45' Comi (A), 49' Grande (T)
Casertana – Trapani 0-1
81' Nina
Catania – Cosenza 2-0
34' Jimenez, 76' Lunetta
Sorrento – Salernitana 0-2
41' Villa, 90'+6 Lescano
Domenica 25 gennaio
Ore 20.30 - Audace Cerignola – Monopoli

Classifica: Catania 51, Benevento 51, Salernitana 45, Casertana 39, Cosenza 37, Crotone 34, Monopoli 33*, Audace Cerignola 31*, Potenza 29, Casarano 29, Team Altamura 27, Latina 26, Atalanta U23 26, Trapani 25, Sorrento 24, Cavese 22, Foggia 22, Siracusa 21, Picerno 19, Giugliano 17

N.B. - *una gara in meno
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

