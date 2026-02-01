Man City e Aston Villa, 3 punti per riavvicinare l'Arsenal: il programma di Premier

La domenica di Premier League propone 4 partite decisamente da seguire, valide per la 24ª giornata. Dopo il netto successo dell'Arsenal, è attesa la risposta delle prime inseguitrici dei Gunners ovvero Aston Villa e Manchester City (impegnate contro Brentford e Tottenham). In ballo anche la lotta Champions, con il Manchester United che riceve il Fulham e a sua volta deve fare i conti con i successi di ieri di Chelsea e Liverpool. In chiusura, una sfida di bassa classifica come Nottingham Forest-Crystal Palace. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:

Questo il programma della 24ª giornata

Sabato 31 gennaio

Brighton - Everton 1-1

Wolverhampton - Bournemouth 0-2

Leeds - Arsenal 0-4

Chelsea - West Ham 3-2

Liverpool - Newcaste 4-1

Domenica 1 febbraio

Aston Villa - Brentford ore 15:00

Manchester United - Fulham ore 15:00

Nottingham Forest - Crystal Palace ore 15:00

Tottenham - Manchester City ore 17:30

Lunedì 2 febbraio

Sunderland - Burnley ore 21:00

Questa la classifica

1. Arsenal – 53 punti (24 partite giocate)

2. Manchester City – 46 punti (23)

3. Aston Villa – 46 punti (23)

4. Chelsea – 40 punti (24)

5. Liverpool – 39 punti (24)

6. Manchester United – 38 punti (23)

7. Fulham – 34 punti (23)

8. Everton – 34 punti (24)

9. Brentford – 33 punti (23)

10. Newcastle – 33 punti (24)

11. Sunderland – 33 punti (23)

12. AFC Bournemouth – 33 punti (24)

13. Brighton & Hove Albion – 31 punti (24)

14. Tottenham – 28 punti (23)

15. Crystal Palace – 28 punti (23)

16. Leeds – 26 punti (24)

17. Nottingham Forest – 25 punti (23)

18. West Ham – 20 punti (24)

19. Burnley – 15 punti (23)

20. Wolverhampton – 8 punti (24)