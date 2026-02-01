Man City e Aston Villa, 3 punti per riavvicinare l'Arsenal: il programma di Premier
La domenica di Premier League propone 4 partite decisamente da seguire, valide per la 24ª giornata. Dopo il netto successo dell'Arsenal, è attesa la risposta delle prime inseguitrici dei Gunners ovvero Aston Villa e Manchester City (impegnate contro Brentford e Tottenham). In ballo anche la lotta Champions, con il Manchester United che riceve il Fulham e a sua volta deve fare i conti con i successi di ieri di Chelsea e Liverpool. In chiusura, una sfida di bassa classifica come Nottingham Forest-Crystal Palace. Di seguito il programma completo del turno e la classifica aggiornata:
Questo il programma della 24ª giornata
Sabato 31 gennaio
Brighton - Everton 1-1
Wolverhampton - Bournemouth 0-2
Leeds - Arsenal 0-4
Chelsea - West Ham 3-2
Liverpool - Newcaste 4-1
Domenica 1 febbraio
Aston Villa - Brentford ore 15:00
Manchester United - Fulham ore 15:00
Nottingham Forest - Crystal Palace ore 15:00
Tottenham - Manchester City ore 17:30
Lunedì 2 febbraio
Sunderland - Burnley ore 21:00
Questa la classifica
1. Arsenal – 53 punti (24 partite giocate)
2. Manchester City – 46 punti (23)
3. Aston Villa – 46 punti (23)
4. Chelsea – 40 punti (24)
5. Liverpool – 39 punti (24)
6. Manchester United – 38 punti (23)
7. Fulham – 34 punti (23)
8. Everton – 34 punti (24)
9. Brentford – 33 punti (23)
10. Newcastle – 33 punti (24)
11. Sunderland – 33 punti (23)
12. AFC Bournemouth – 33 punti (24)
13. Brighton & Hove Albion – 31 punti (24)
14. Tottenham – 28 punti (23)
15. Crystal Palace – 28 punti (23)
16. Leeds – 26 punti (24)
17. Nottingham Forest – 25 punti (23)
18. West Ham – 20 punti (24)
19. Burnley – 15 punti (23)
20. Wolverhampton – 8 punti (24)
