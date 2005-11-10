Cruciani: "Ha fatto più De Laurentiis per il Napoli di Maradona! Fategli i murales"

Giuseppe Cruciani, nel corso di Numer1 Podcast, ha parlato in termini entusiastici di Aurelio De Laurentiis, scomodando anche paragoni non facili da sostenere: "Chiunque ha la libertà di fischiare e criticare chiunque, ci mancherebbe. Ma un tifoso del Napoli che contesta De Laurentiis dovrebbe pensarci più volte prima di farlo. Prima di De Laurentiis il Napoli era il nulla.

Contestare De Laurentiis è come contestare Maradona, anzi dirò di più: per Napoli ha fatto più De Laurentiis di Maradona! I murales di Maradona andrebbero sostituiti con le foto di Aurelio De Laurentiis. Maradona non ha cambiato la storia del Napoli come ha fatto De Laurentiis"