Il recupero di Francisco Conceicao è di sicuro una buona notizia per Luciano Spalletti, ma apre anche qualche interrogativo sulla Juventus che verrà nelle prossime settimane. Nelle ultime uscite, i bianconeri hanno trovato un assetto offensivo interessante, con Randal Kolo Muani spostato sulla destra e Nick Woltemade riferimento centrale. Il francese, in difficoltà quando chiamato a giocare da centravanti, ha offerto risposte migliori partendo largo, specie nelle partite con AZ Alkmaar e Fiorentina. Una posizione che gli consente di attaccare la profondità, sfruttare la velocità e ricevere il pallone senza dover necessariamente giocare spalle alla porta, non proprio il marchio della casa. Il 4-3-3 visto al Franchi, da questo punto di vista, potrebbe diventare un riferimento per Spalletti, che ha però bisogno di trovare un equilibrio tra le caratteristiche dei singoli e le alternative a disposizione.

Juventus, quanti esterni: il problema è al centro dell'attacco

Il primo nodo riguarda proprio la fascia destra. Conceicao è recuperato dalla lussazione alla spalla e sarà disponibile con il Venezia, ma dovrà confrontarsi con la concorrenza di Kolo Muani. Senza dimenticare Edon Zhegrova, che ha trovato pochissimo spazio dall'inizio della stagione, e Nico Gonzalez, altro giocatore sulla via del recupero e utilizzabile anche in posizione più centrale. A sinistra ci sono Jerome Boga e Kerim Alajbegovic, in attesa soprattutto di Kenan Yildiz: il turco sperava di tornare a dicembre, ma il suo rientro potrebbe slittare direttamente a gennaio 2027. Una volta completati i recuperi, Spalletti avrà quindi diverse soluzioni sulle corsie, ma molte meno alternative nel ruolo di numero nove. Woltemade è l'unico centravanti di esperienza con caratteristiche specifiche, mentre Ekhator deve ancora trovare continuità.

È anche una questione di calciomercato, per la Juventus. La società sta valutando l'acquisto di un altro attaccante a gennaio, ma prima dovrà capire come gestire l'abbondanza sugli esterni. Se Kolo Muani dovesse confermare il rendimento delle ultime uscite, gli spazi per Conceicao e Zhegrova rischierebbero di ridursi ulteriormente. Non è escluso che uno dei due possa diventare un'opportunità in uscita, con formule e valutazioni naturalmente differenti. Un'operazione che avrebbe una doppia utilità: alleggerire un reparto particolarmente affollato e creare le condizioni economiche per intervenire dove la rosa è meno completa.