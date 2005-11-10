Olanda, Koopmeiners difensore e Xavi spiega: "Può farlo. Gara sorprendente con la Serbia"

Contro la Grecia, Xavi aveva iniziato con Jurriën Timber e Virgil van Dijk al centro della difesa, invece contro la Serbia il ct dei Paesi Bassi ha sorpreso con Teun Koopmeiners schierato titolare. Il capitano della Nazionale è scivolato sul centro-destra, liberando il posto da "mancino" libero per il giocatore della Juventus.

Non una novità

Con Luciano Spalletti alla Juventus aveva già sperimentato il ruolo da difensore, tuttavia inteso come braccetto a sinistra, ma l'allenatore degli Oranje ha spiegato la sua idea nel pre-gara: "Gioca da difensore centrale, abbiamo bisogno di lui in fase di impostazione", ha detto Xavi al media olandese NOS. "È bravo a trovare l'uomo libero e nei passaggi. Vogliamo attaccare meglio e Koop ha le qualità per farlo".

L'approfondimento nel post-partita

In seguito al trionfo per 2-1 sulla Serbia, Xavi ha dato ulteriori spiegazioni sulla mossa Koop in difesa ma ibrido trequartista aggiuntivo in fase di possesso: "Può giocare come difensore centrale. Abbiamo provato a creare superiorità in mezzo con lui, Reijnders, Gravenberch e Veerman, ma loro (gli avversari, ndr) ci hanno aggredito uomo a uomo quindi è stato difficile per noi. Ma Koop ha fatto una partita straordinaria, in difesa e in attacco. È stato difficile giocare, hanno creato duelli individuali spesso e attaccano lo spazio molto bene. È stata dura, ma sapevamo che avremmo dovuto soffrire", ha dichiarato in conferenza stampa al termine del match di Nations League.