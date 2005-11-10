Non solo Destiny Udogie nel mirino della Juventus per rinforzare la corsia di sinistra della difesa. I bianconeri guardano anche ad altri giocatori della Premier League, tra cui Rayan Ait-Nouri del Manchester City. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport il club inglese è pronto ad aprire al prestito.

Ait-Nouri mai impiegato da Maresca in Premier League. Il Man City apre al prestito

L'algerino, arrivato a giugno 2025 dal Wolverhampton per 37 milioni, non è ritenuto certamente un giocatore chiave da Enzo Maresca, che fin qui non l'ha mai impiegato in campionato. Per lui solamente 4 gettoni fra Champions League e Coppa di Lega di cui una sola gara da titolare. Il suo contratto lo lega ai citizens fino al 2030 e di fatot il suo prezzo di cartellino è ancora alto, attorno ai 30 milioni rendendo l'operazione a titolo definitivo improbabile. In compenso il Manchester City è pronto ad aprire a darlo via a titolo temporaneo.

Occhio a Balde, a Barcellona è chiuso da Cancelo

Attenzione anche alla Spagna, con Alejandro Balde che al Barcellona sta giocando pochissimo: appena 124 minuti fra campionato e Champions League a mai titolare. Per Hansi Flick li titolare senza se e senza ma è un ex juventino, Joao Cancelo e questo potrebbe spingere lo spagnolo altrove. Il suo contratto scade nel 2028 e in questo caso lo scenario di una cessione a titolo definitivo potrebbe essere più concreto.