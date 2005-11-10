Non soltanto Alejandro Balde. Nel corso della sua visita odierna a Barcellona, Jorge Mendes ha incontrato anche Lamine Yamal, con il quale si è intrattenuto per meno di mezz'ora per discutere principalmente delle sue condizioni fisiche e degli ultimi avvenimenti riguardanti il club blaugrana e la Nazionale spagnola. Ben più lungo e significativo, soprattutto in ottica mercato, è stato invece il colloquio con Balde.

Balde insoddisfatto, Mendes parlerà con il Barcellona

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, il terzino sinistro non è soddisfatto dello spazio concessogli da Hansi Flick e sarebbe disposto a cambiare squadra già a gennaio qualora arrivasse un'offerta convincente. Al momento non ci sono proposte concrete sul tavolo, ma nelle prossime settimane Mendes dovrà confrontarsi anche con la dirigenza blaugrana per comprenderne le intenzioni e individuare una soluzione condivisa. A preoccupare l'entourage del difensore è soprattutto il suo progressivo scivolamento nelle gerarchie dell'allenatore tedesco.

Manchester United possibile destinazione: Balde è attratto dalla Premier League

Già durante la scorsa estate Manchester United e Manchester City avevano chiesto informazioni sul terzino, seguito anche dal Bayern Monaco prima dell'acquisto di Nathaniel Brown. Tra le possibili destinazioni per gennaio spiccano proprio i Red Devils, intenzionati a rinforzare l'organico a disposizione del nuovo allenatore Mauricio Pochettino. Lo stesso Balde sarebbe affascinato dalla prospettiva di misurarsi con la Premier League, campionato nel quale gode di numerosi estimatori. Il prodotto della Masia, sotto contratto con il Barcellona fino al giugno 2028, attende ora gli sviluppi delle prossime settimane.