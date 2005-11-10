La Juventus fa sua la sfida contro l'Omonia Nicosia, battuto 4-1 dopo un inizio molto difficoltoso e mezz'ora di preoccupante abulia. La gara si sblocca a sorpresa in favore dei ciprioti a causa di una grave disattenzione di Neto: il portiere brasiliano sbaglia completamente il tempo dell'uscita, regalando a Lubomir Satka la palla del vantaggio da depositare comodamente a porta vuota per l'1-0 ospite. L'Omonia sfiora persino il raddoppio poco dopo, quando Tanase — servito da Duverne al termine di una triangolazione con Maric — spaventa i bianconeri spedendo la sfera fuori di poco.

Lo stadio si arrabbia, il gol di Cambiaso sovverte l'inerzia della gara

Sotto i primi accenni di contestazione dello stadio, che chiede a gran voce una scossa dopo trenta minuti di grande abulia, arriva la rabbiosa reazione della Juventus. A suonare la carica è Andrea Cambiaso: il laterale si accentra e dai 35 metri lascia partire una meravigliosa conclusione di sinistro, piede debole, che va a spegnersi direttamente all'incrocio dei pali, dove Kaminski non può arrivare. L'inerzia del match cambia radicalmente e dopo appena cinque minuti si completa la rimonta bianconera: Gatti riconquista palla davanti al cerchio di centrocampo e verticalizza per Conceicao, il quale sfrutta una trappola del fuorigioco attuata malissimo dalla difesa dell'Omonia per servire Ekhator, che fa 2-1.

Nella ripresa ci pensano gli esterni: Conceicao e Boga confezionano il 4-1

Nella seconda frazione la gara si stabilizza su ritmi piuttosto blandi, così sono i guizzi a determinare i gol: Conceicao è il guizzo per definizione ed è lui l'atore del tirs. Azione caotica in area di rigore, con il portoghese che perde palla e poi se la ritrova sul sinistro dopo una serie di rimpalli. Tiro ravvicinato e gol che mette i bianconeri al riparo da una possibile reazione dei ciprioti: 3-1 al 70', subito dopo gli ingressi di Woltemade, McKennie e Koopmeiners. Neanche il tempo di metabolizzare e Boga fa 4-1: l'ivoriano si accentra dopo aver ricevuto da Cambiaso e col destro incrocia sul secondo palo, non lasciando scampo al portiere avversario con uno splendido tiro a giro.