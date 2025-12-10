Juventus-Pafos, i convocati di Spalletti: torna Bremer. Con lui anche Rugani
La notizia era nell'aria, dopo la seduta di rifinitura di ieri svolta interamente con i compagni di squadra. La Juventus ritrova Gleison Bremer, difensore rimasto fuori per due mesi e mezzo a causa dell'infortunio al ginocchio. Con lui, nell'elenco dei convocati di Luciano Spalletti per la sfida di questa sera contro il Pafos, c'è anche l'altro rientrante Daniele Rugani. Assenti invece Pinsoglio, Gatti, Milik e Vlahovic. Questo l'elenco:
Portieri: Perin, Di Gregorio
Difensori: Bremer, Kelly, Kalulu, Kostic, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Cabal, Rouhi, Scaglia
Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Miretti, McKennie
Attaccanti: Conceiçao, Yildiz, Zhegrova, Adzic, Openda, David
