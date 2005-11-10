La Juventus fa la partita, il Cagliari punisce. Maldini incontenibile: 1-0, quarto gol di fila
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Dimitri Conti
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Oggi alle 21:08Serie A
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11.10.2026 21:08Serie A
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Cagliari in vantaggio, 1-0 rossoblù sulla Juventus firmato Daniel Maldini al 20’. Azione rapida e velenosa della squadra di casa, avviata dallo stesso figlio d’arte con sponda conclusiva di Mendy per l’accorrente compagno di squadra che, reduce dalla convocazione in nazionale, chiude battendo Vicario da distanza ravvicinata con un tocco preciso di mancino. Quarto gol in campionato per Maldini, tutti di fila.
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