Juventus, Ekhator si allena col pallone: quando rientrano lui e gli altri infortunati, il punto

Mentre la Juventus è pronta a scendere in campo oggi alle 12.30 al JTC contro la Cremonese, Jeff Ekhator continua il suo percorso di recupero. L'attaccante bianconero si sta allenando a parte sul campo secondario, lavorando con il pallone, e i segnali sembrano finalmente incoraggianti. L'ex Genoa era tornato a disposizione di mister Spalletti dopo il problema muscolare accusato nella prima amichevole estiva contro il Basilea, ma il 30 agosto aveva subito un nuovo stop durante un allenamento alla Continassa, avvertendo un fastidio alla coscia dopo uno scatto.

Già due stop per l'attaccante arrivato dal Genoa in estate

Ekhator aveva quindi dovuto nuovamente fermarsi proprio quando sembrava essere pronto a rientrare. Ora il giovane attaccante sta cercando di lasciarsi alle spalle anche questo secondo infortunio e di tornare progressivamente al lavoro con il gruppo. Lo si attende in campo per metà-fine ottobre.

Quando rientrano gli altri infortunati della Juve

Intanto, la Juventus continua a lavorare per sfoltire l'infermeria durante la sosta. Andrea Cambiaso ha ormai smaltito l'infortunio alla caviglia e partirà dal 1' proprio nell'amichevole odierna. Più indietro invece Jeremie Boga, atteso tra fine ottobre e inizio novembre, mentre Juan Cabal potrebbe tornare a disposizione già a metà ottobre e quindi subito dopo la pausa. Resta più lunga l'attesa per Kenan Yildiz, alle prese con il tutore e con un possibile rientro tra dicembre e gennaio.

E ancora... Il rientro di Khephren Thuram è previsto indicativamente per l’inizio del 2027, i tempi di recupero complessivi dopo l'operazione al menisco di Manuel Locatelli si aggirano invece intorno ai 5-6 mesi. Se tutto procederà senza intoppi, il rientro del capitano potrà avvenire tra febbraio e marzo. Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e stop di ben 9 mesi, infine, per il portiere Kamil Grabara, prontamente sostituito dall'ex Neto.