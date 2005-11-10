Juventus, scatta il ritiro: contro il Napoli è vietato sbagliare

La Juventus, ieri, ha proseguito la preparazione e in gruppo si è rivisto Jeff Ekhator. Il ragazzo classe 2006 è fermo da fine agosto e adesso si è rimesso dopo questo lungo stop. Il giovane attaccante, però, avrà bisogno di tempo per ritrovare la forma migliore. In ogni caso, a breve sarà una soluzione in più per il reparto offensivo bianconero. Intanto, alla Continassa, l'attenzione è rivolta soprattutto alla delicata sfida contro il Napoli. La squadra sta vivendo uno dei momenti più complicati degli ultimi anni e la società vuole una reazione immediata. Per questo motivo, è stata presa una decisione importante: il gruppo resterà in ritiro al JHotel per preparare la prossima partita.

Juventus in ritiro al JHotel: la società vuole una reazione immediata

Da ieri sera, la Juventus è chiusa in ritiro al JHotel. Questa decisione è stata presa di comune accordo tra la dirigenza e Spalletti. Una scelta che arriva dopo la pesante debacle di Genova e che testimonia la volontà del club di intervenire in un momento particolarmente delicato della stagione. Giovedì, all'indomani della brutta prestazione contro il Genoa, Carnevali ha parlato con i giocatori, con lo staff e con tutte le persone che lavorano a stretto contatto con la prima squadra. L'amministratore delegato ha chiesto a tutti di dare di più e, soprattutto, di aumentare il livello del proprio impegno quotidiano. La società non vuole più assistere a prestazioni come quella di Genova e si aspetta un cambiamento concreto, non soltanto a parole. Il messaggio rivolto al gruppo è stato chiaro: serve una reazione collettiva, dentro e fuori dal campo. Per questo motivo, il ritiro rappresenta anche un'occasione per ritrovare compattezza e ricostruire un rapporto di fiducia tra tutte le componenti della Juventus. La dirigenza vuole vedere un cambio netto di rotta già dalla gara contro il Napoli. Non ci sarà più spazio per alibi e giustificazioni: serviranno atteggiamento, determinazione e soprattutto risultati. La prossima partita rappresenterà il primo banco di prova per capire se il messaggio della società è stato recepito.

Juventus, compleanno in piena crisi: Napoli spartiacque anche per Spalletti

Domenica 1º novembre la Juventus festeggerà il suo compleanno, ma mai come quest'anno la squadra si trova ad affrontare una crisi così profonda. Il momento negativo dura praticamente dal finale dello scorso campionato, quando sfumò la qualificazione alla Champions League. Da allora, i bianconeri non sono riusciti a ritrovare quella continuità e quelle certezze necessarie per tornare competitivi. La gara contro il Napoli sarà quindi un importante spartiacque e potrebbe risultare decisiva anche per il futuro di Spalletti. La Juventus, in questo momento, sembra divisa in due e il ritiro servirà proprio per capire se queste due anime potranno finalmente incontrarsi e dare una svolta alla stagione. Il problema, infatti, non sembra riguardare soltanto gli aspetti tattici, ma anche la capacità del gruppo di remare nella stessa direzione. Se non arriveranno segnali concreti, la dirigenza sarà chiamata a prendere decisioni forti e, a quel punto, anche il futuro di Spalletti potrebbe finire sotto osservazione. In mezzo a tutto questo ci sono i tifosi, delusi e preoccupati, ma ancora speranzosi che possa prevalere il bene per i colori bianconeri. La partita di domenica potrebbe rappresentare una svolta per tutti. Sarà il campo a dire fino a che punto staff, tecnico e giocatori tengano davvero alle sorti della Juventus. La società aspetta risposte e non può più permettersi di rimandare: contro il Napoli servirà dimostrare che questa squadra ha ancora voglia di reagire e di onorare la propria storia.