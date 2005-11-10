Scamacca alla Juventus possibilità: Massara e Giuntoli ci pensano. La formula dell'affare

La Juventus è già proiettata sulla finestra di calciomercato di gennaio alla ricerca di un attaccante diverso da quelli che oggi Luciano Spalletti dispone in rosa e che possa tornare utile come faceva una volta Dusan Vlahovic (prima del trasferimento da svincolato al Besiktas). Se sul taccuino dei dirigenti Carnevali e Massara restano vivi i profili del norvegese Alexander Sorloth - chiuso all'Atletico Madrid da Jonathan David - e Folarin Balogun del Monaco, oltre al defilato Antonio Raimondo fermato da un grave infortunio alla caviglia al Frosinone, nelle ultime ore è emerso con forza il nome di Gianluca Scamacca. Lo riferisce TuttoSport.

Come se la passa

Il centravanti classe 1999 dell'Atalanta è particolarmente gradito a Spalletti per struttura fisica, tecnica ed esperienza internazionale, riscontrando al contempo il pieno gradimento di Carnevali, desideroso di ricreare un blocco italiano a Torino dopo averlo già ceduto al West Ham ai tempi del Sassuolo. Chiuso a Bergamo dalle scelte di Maurizio Sarri - che in Serie A gli preferisce costantemente Nikola Krstovic relegandolo a un ruolo primario soltanto in Conference League -, Scamacca comincia a soffrire la mancanza di continuità in maglia nerazzurra, pur conservando la stima del CT Roberto Mancini che continua a convocarlo regolarmente in Nazionale.

La situazione

Le parti stanno studiando la fattibilità di un asse di mercato tra la Juve e la Dea, valutando un'operazione impostata sulla base di un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto a condizioni agevolate da formalizzare in estate. L'attaccante romano, affamato di riscatto e desideroso di ritrovare un ruolo da protagonista, si ritroverebbe in una realtà bianconera esigente ma al momento in cerca di un giocatore come lui. E a Torino farebbe un bel salto dalla Conference all'Europa League, già conquistata in passato a Bergamo sotto la gestione Gasperini.