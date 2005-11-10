Juventus, sospiro di sollievo per Ekhator e Kalulu torna in gruppo: le ultime verso Como
Pierpaolo Matrone
L'emergenza infortuni in casa Juventus comincia ad attenuarsi. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, non destano particolare preoccupazione le condizioni di Jeff Ekhator, protagonista con un gol contro l'Omonia Nicosia alla sua prima da titolare in maglia bianconera. Il fastidio al polpaccio che lo ha costretto a lasciare il campo dopo 66 minuti non sembra essere nulla di grave. Ieri l'ex Genoa ha svolto il consueto lavoro di scarico post-partita e alla Continassa filtra ottimismo circa la sua disponibilità per la trasferta di Como.
Kalulu recuperato, Nico Gonzalez vede il rientro
Luciano Spalletti ritrova anche Pierre Kalulu, tornato ad allenarsi regolarmente con il resto del gruppo a quasi tre settimane dal problema muscolare accusato a Firenze. Resta da capire se il difensore francese offrirà sufficienti garanzie per partire immediatamente dal primo minuto. Progressi anche per Nico Gonzalez, che ieri ha svolto parte della seduta con i compagni. L'argentino punta la sfida di Coppa Italia di giovedì prossimo contro il Sassuolo, ma non è esclusa una convocazione già per domani.