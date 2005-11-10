L'eterno riposo... al Camp Nou: il Barcellona crea cimitero da 26.000 posti per i tifosi

"Essere sepolto vicino al campo del Barça, così da poter sentire i gol anche nell’aldilà". Era il desiderio raccontato dal nonno di Maria Elena Fort, oggi vicepresidente istituzionale del club, e ora il Barcellona ha deciso di trasformarlo in realtà per i propri tifosi. La società catalana ha infatti presentato il Memorial Barcelona, uno spazio dedicato alla conservazione delle ceneri dei sostenitori all’interno dello stadio.

Un luogo vicino al campo con 26 mila nicchie

Il progetto prevede un’area di 1.500 metri quadrati con 26 mila nicchie situate a pochi metri dal terreno di gioco. I lavori sono già iniziati e i tifosi potranno acquistare una concessione di durata variabile: dieci anni al costo di 2.490 euro, cinquant’anni per 6.000 euro oppure una sistemazione permanente per 10.000 euro. A queste cifre si aggiungeranno 70 euro annuali per la manutenzione e 490 euro per la realizzazione della targa commemorativa. Chi non vorrà una nicchia potrà comunque lasciare il proprio nome e un messaggio inciso su una placca.

Oltre mille prenotazioni già raccolte

L’interesse sembra già significativo: secondo quanto riportato dal Guardian, oltre mille tifosi avrebbero già prenotato il proprio spazio, nonostante l’avvio dei lavori definitivi sia previsto solo alla fine del 2027. Il Barcellona non è il primo club spagnolo a intraprendere questa strada: anche Atletico Madrid, Betis Siviglia ed Espanyol hanno infatti già realizzato memoriali all’interno dei rispettivi stadi.