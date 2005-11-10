Brasile, Raphinha sempre più centrale per Ancelotti: sarà il capitano. E avrà la 10

L’attaccante del Barcellona Raphinha è sempre più centrale nei piani del ct Carlo Ancelotti per il suo Brasile. Come riporta il Mundo Deportivo infatti il classe ‘96 è stato scelto come capitano in vista dell’amichevole di sabato contro il Giappone dove sarà assente per infortunio quel Marquinhos che indossa la fascia dal 2021.

Lo staff tecnico della nazionale verdeoro aveva di fronte un’ampia scelta con in lizza anche Bruno Guimaraes, Vinicius Junior e Gabriel, ma ha deciso di affidare la fascia all’attaccante che l’aveva già indossata in occasione di una delle amichevoli contro l’Australia. Il suo vice sarà il centrocampista dell’Arsenal. Una scelta che si aggiunge alla decisione di fargli indossare la maglia numero 10 che fu di Neymar (oltre che dei vari Pelè, Zico, Rivaldo, Ronaldhinho e Kaka fra gli altri), e che va a premiare non solo le sue prestazione in nazionale , ma anche il suo ruolo di leadership nel Barcellona.