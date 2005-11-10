È di nuovo Landucci contro Spalletti. Nel 2023 volarono parole grosse: "Ti mangio il cuore"

Aprile 2023, Juventus-Napoli. Da una parte i bianconeri di Massimiliano Allegri, con il fidato Marco Landucci nel ruolo di vice, dall'altra gli azzurri di Luciano Spalletti, ormai lanciati verso la conquista dello scudetto. Una partita ad altissima tensione, decisa nel finale dalla rete di Giacomo Raspadori, che avvicinò ulteriormente i partenopei al tricolore. Ma il risultato non fu l'unico episodio destinato a lasciare il segno: nel corridoio che conduce agli spogliatoi, Landucci si sarebbe rivolto a Spalletti con un pesante insulto: "Pelato di m..., ti mangio il cuore". Un'espressione finita negli atti della Procura federale e costata al vice di Allegri cinquemila euro di multa e una giornata di squalifica.

Oggi le panchine si sono invertite

Il destino, a volte, costruisce incroci difficili da immaginare. A distanza di tre anni, Landucci e Spalletti si ritrovano nuovamente uno di fronte all'altro, ma con ruoli e prospettive differenti, ma soprattutto con le panchine invertite. Il primo è chiamato a guidare la squadra dalla panchina in sostituzione di Allegri, fermato da due giornate di squalifica dopo quanto accaduto nel post partita contro la Roma. Il secondo, invece, si trova a gestire una situazione delicata, con un futuro ancora tutto da decifrare.

Punti pensati in palio

In palio c'è molto più di una semplice rivincita personale. Landucci vuole confermare le buone sensazioni lasciate dalla vittoria di Monza, arrivata con lui alla guida della squadra. Spalletti, invece, ha bisogno di una svolta per provare a raddrizzare una stagione cominciata decisamente in salita. Uno scontro tra toscani, prima ancora che tra due vecchie conoscenze, che porta con sé il peso di un precedente mai dimenticato. E questa volta il campo potrebbe raccontare un nuovo capitolo della loro storia.