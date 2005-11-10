Como-Juventus, i convocati di Spalletti: in difesa torna Kalulu, cinque le assenze
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Niccolò Righi
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Oggi alle 10:21Serie A
autore Niccolò Righi
29.11.2026 10:21Serie A
I bianconeri recuperano il difensore francese, out i soliti Nico Gonzalez, Yildiz, Locatelli, Thuram e Grabara. Fischio di inizio alle 20:45.
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Snodo cruciale per la Juventus, attesa questa sera alla trasferta del Sinigaglia contro il Como che rappresenta uan grossa chance per rientrare nella corsa Scudetto. A tal proposito Luciano Spalletti ha diramato la lista dei 23 che avrà a disposizione per il match delle 20:45.
Ritorno importante in difesa, dove il tecnico toscano recupera Pierre Kalulu. Restano invece fuori i lungodegenti Nico Gonzalez, Yildiz, Locatelli, Thuram e Grabara. Di seguito la lista dei convocati.
Como-Juventus, i convocati di Spalletti
Portieri - Pinsoglio, Vicario, Neto.
Difensori - Celik, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Rugani, Lucumi, Cabal.
Centrocampisti - Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr.
Attaccanti - Conceicao, Kolo Muani, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Woltemade.
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