Youssoufa Moukoko era l'astro nascente del calcio tedesco. Nato a Yaounde, in Camerun, ha giocato in tutte le selezioni giovanili tedesche dall'Under 16 fino alla Mannschaft, nel 2022, quando non aveva che 18 anni. Eppure non ha sfondato, anzi. Fino al 2024 era al Borussia Dortmund, fra alti e bassi ma anche 18 reti in 99 partite, ancora teenager. Tanto? Poco? Di sicuro meno di quanto ci si aspettava da chi, da ragazzino, era una macchina da gol. Una belva implacabile anche grazie al fisico che lo sorreggeva.

E ora?

È al Corum, società turca, in prestito dal Copenaghen. Non proprio la fine che nessuno si augurava per lui, anzi. Otto partite fra ala destra e punta centrale, un solo gol e un assist. Numeri che difficilmente lo riporteranno sulla retta via. Nelle giovanili prendeva il pallone a metà campo e scartava tutti, tra i professionisti non è così. Purtroppo o per fortuna.

La confessione estiva

"Ho provato cosa significa essere al top. E ho anche provato cosa significa essere in fondo. Al Nizza è stato davvero difficile. Ci sono state notti in cui sono rimasto sveglio a pensarci, devo essere onesto. Ma mi ha insegnato a essere umile, a rimanere con i piedi per terra e a non essere arrogante. Mi sono allenato più duramente che mai. Tre volte al giorno, da solo. E ho scoperto una nuova motivazione dentro di me. "Non mi importa quello che la gente dice o scrive su di me. Qualunque cosa sia, ci rido sopra. Mi fido di me stesso e del mio corpo. Sento che voglio davvero tornare a giocare". Oggi Youssoufa Moukoko compie 22 anni.