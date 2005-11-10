Juventus, nuovo stop per Milik. Dal 2024 solo due volte in campo con i bianconeri

Più dentro che fuori dall’infermeria: ormai Arek Milik ci è abituato. Il centravanti polacco, che comunque non è stato inserito dalla Juventus nelle liste per Serie A e Europa League, è di nuovo costretto a fermarsi.

Secondo quanto riferito da gazzetta.it, infatti, l’ex Napoli è rimasto vittima di un affaticamento muscolare. Nulla di troppo grave, se non inserisse nel quadro di un giocatore che, da quando è arrivato alla Juventus, è spesso risultato indisponibile.

L’ultima partita disputata da Milik con i bianconeri risale allo scorso campionato, il 6 aprile in casa con il Genoa. È, in compenso, una delle uniche due disputate dal polacco nelle ultime due stagioni.