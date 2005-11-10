La maglia indossata da Sergio Ramos durante la finale della Coppa del Mondo del 2010 in Sudafrica è stata venduta all'asta per la cifra di 65.126 euro. Il cimelio era rimasto per sedici anni in possesso dell'ex fantasista dell'Inter, Wesley Sneijder, che aveva ottenuto la maglia scambiandola con l'allora rivale al termine dell'incontro di Johannesburg, deciso nei tempi supplementari da una rete di Andrés Iniesta.

La vendita di Sneijder

La vendita si è svolta tramite la piattaforma specializzata MatchWornShirt e ha riguardato nello specifico la divisa a maniche lunghe numero 15, completa dei distintivi ufficiali della FIFA e utilizzata da Ramos per tutti i 120 minuti della gara che ha consegnato alla Spagna il primo titolo iridato della sua storia.

Ad aggiudicarsi il lotto è stato un collezionista brasiliano, come riporta Marca. Nel confronto con la divisa indossata dallo stesso Sneijder in quella medesima finale, quest'ultima aveva superato di poco i 5.000 euro al momento della sua messa in vendita sul mercato. Per l'ex calciatore olandese non si tratta della prima cessione di cimeli legati alla propria carriera: negli ultimi anni Sneijder ha infatti già messo all'asta altri premi e ricordi risalenti sia all'edizione del 2010 in Sudafrica sia ai Mondiali del 2014.