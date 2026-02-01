Juventus su Icardi trova conferme. Che sorpresa, dopo lo strappo con Spalletti all'Inter

Trovano conferma le indiscrezioni del pomeriggio secondo le quali la Juventus starebbe provando ad allacciare i contatti con il Galatasaray per riportare in Italia e in Serie A il centravanti argentino Mauro Icardi, che nei suoi trascorsi calcistici nel nostro paese è stato un simbolo dell'Inter.

A catturare l'attenzione non è soltanto la notizia in sé e per sé, comunque importante nel contesto di questo calciomercato di gennaio 2026 e non soltanto per la Serie A, della Juventus che segue Icardi, ma anche e soprattutto l'analisi dei risvolti che stanno dietro al potenziale trasferimento in bianconero del calciatore. Non tanto per il suo passato a tinte nerazzurre, ma per il rapporto che ha maturato proprio in quegli anni con l'attuale allenatore della Vecchia Signora.

La prima e fino a qui anche ultima volta in cui si sono incontrati, all'Inter, tra Spalletti e Icardi le cose non sono andate bene. C'era di mezzo una situazione tumultuosa nello spogliatoio dei nerazzurri, rappresentato in quel momento storico dall'argentino come capitano, uno scenario reso più rovente dalle vesti di opinionista in tv che aveva assunto colei che al tempo era sia la compagna di vita che l'agente del centravanti, Wanda Nara.

Una situazione esplosiva, finita male: le frizioni tra Spalletti e il suo attaccante non si sono mai acuite, tanto da portare alla disputa tramite avvocati e alla rimozione di Icardi da capitano, con fascia spostata sul braccio di Handanovic. Uno strappo che però, se la Juventus sta pensando a lui come ci confermano anche fonti turche, potrebbe essere sulla via della ricomposizione. Se non è già successo.