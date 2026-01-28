Galatasaray, confronto tra l'agente di Icardi e il presidente: cosa filtra sul rinnovo

Fioccano altre novità sul futuro di Mauro Icardi. Il contratto dell'attaccante argentino di 32 anni con il Galatasaray scadrà al termine della stagione (30 giugno) e la sua permanenza tra le fila dei giallorossi non è ancora stata definita. Ma secondo quanto riferito da Sabah, noto media turco, Elio Letterio Pino ha incontrato il presidente Dursun Ozbek per esporre le proprie richieste.

In questa stagione, Maurito è sceso in campo in 28 partite tra tutte le competizioni, totalizzando 1360 minuti di gioco con un bottino di 10 gol e 2 assist. L’agente di Maurito ha avuto un colloquio diretto con il numero uno del Cimbom, nel quale quest'ultimo ha riferito di nutrire grande stima per il giocatore e di portare avanti il matrimonio tra le parti. Tuttavia, secondo quanto rivelato, il procuratore ha replicato con un tema riguardante il minutaggio trovato dall'ex Inter.

"Icardi ha un problema: gioca troppo poco. Non è abituato a una situazione simile e la cosa lo tormenta. Vuole giocare di più e dare un contributo maggiore alla causa del Galatasaray", il virgolettato riportato da Sabah. Dopodiché tra l'agente di Icardi e il presidente del Galatasaray non si sarebbe discusso di stipendio o durata del contratto, eppure stando a quanto filtra sulla questione il tête-à-tête avrebbe avuto effetti positivi. E ora il rinnovo di contratto di Maurito sembrerebbe essere più probabile. Nelle ultime ore era emerso questo "fastidio" provato dall'ex Inter nel rimanere perlopiù all'ombra di Victor Osimhen, con il ruolo di attaccante di riserva che non riscontrerebbe i suoi desideri.