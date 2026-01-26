Icardi vuole il rinnovo, con ingaggio ridotto. Ma il Galatasaray voterebbe la separazione

Ci sono novità riguardo il futuro di Mauro Icardi. L’agente dell'attaccante argentino di 32 anni, Elio Letterio Pino, aveva annunciato con un post di essere arrivato a Istanbul nei giorni scorsi e sarebbe proprio per fare chiarezza sul divenire del suo assistito, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Galatasaray. Lo riferisce il portale turco Takvim: il procuratore dell'ex Inter è in contatto con la dirigenza del Cimbom, ma sarebbero emerse delle incertezze.

Okan Buruk, l'allenatore, a braccetto con il Gala guarderebbero con favore alla separazione di Maurito, che in questa stagione ha offerto prestazioni al di sotto delle aspettative. Secondo i colleghi turchi, la probabilità di un addio a zero di Icardi a fine stagione si starebbe rafforzando. Intanto dopo la partita contro il Karagümrük, mentre la squadra festeggiava, l’attaccante argentino si è diretto direttamente negli spogliatoi e ha lasciato lo stadio da solo.

Questo perché l'ex Inter sarebbe turbato dal fatto di non ricevere il minutaggio desiderato dal suo tecnico. Insomma, il ruolo di attaccante di riserva alle spalle di Osimhen sarebbe di troppo. Intanto l'agente, Letterio Pino, ha seguito la partita contro il Karagümrük dalla tribuna e ha lasciato lo stadio insieme al giocatore argentino, ma la volontà da parte di entrambi sarebbe di rinnovare il contratto in scadenza. L'ingaggio da 10 milioni di euro a stagione però verrebbe ridotto pur di prolungare. Intanto nella stagione corrente ha collezionato 10 gol e 2 assist in 28 presenze con la maglia giallorossa.