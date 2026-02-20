Olympiacos, Mouzakitis fa gola alle big europee: primo sondaggio del Paris Saint-Germain
Il Paris Saint-Germain continua a muoversi con grande attenzione sul mercato, monitorando alcuni dei talenti più promettenti del panorama europeo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club campione d’Europa in carica starebbe seguendo con grande attenzione Christos Mouzakitis, centrocampista classe 2006 in forza all’Olympiacos.
Il 19enne è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio ellenico e lo scorso dicembre ha ricevuto il premio Golden Boy 2025, riconoscimento assegnato online dai tifosi. Le sue prestazioni non sono passate inosservate: oltre a suscitare l’interesse del PSG, il giovane mediano - già sette presenze con la nazionale ellenica - piace anche ad altri top club europei, tra cui Manchester United, Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco.
Al momento non si registrano offerte ufficiali né trattative avviate ma solo sondaggi. Legato all’Olympiacos da un contratto fino al 2029, il centrocampista è già un punto fermo della squadra anche in campo internazionale: nella stagione 2025-2026 ha collezionato nove presenze in Champions, partendo titolare anche nell’andata del playoff di contro il Bayer Leverkusen, terminata 0-2. Un segnale chiaro della sua crescente importanza e della sua qualità.
