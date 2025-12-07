Juventus, Yildiz: "Io falso 9? Vedremo in campo, nessuna richiesta speciale di Spalletti"
TUTTO mercato WEB
Kenan Yildiz, numero 10 della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Napoli: "Io falso 9? Vedremo in campo dove giocherò, naturalmente questo è uno stadio meraviglioso e cercherò di fare del mio meglio per giocare una grande gara".
Cosa ti ha chiesto Spalletti?
"Il mister non mi ha chiesto niente di speciale, non c'è una pressione aggiuntiva per me".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Le più lette
3 Chivu umilia Fabregas. La scelta estiva vincente di Marotta. Commisso ingaggi un vero manager e a gennaio via mezza squadra. La sfida di Spalletti battere il suo Napoli per conquistare il mondo Juve
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile