L'Inter passa meritatamente in vantaggio al 39': segna Zielinski, Bologna sotto 1-0
L'Inter passa in vantaggio al 39' con una grandissima azione sull'asse Thuram, Lautaro, Zielinski: il francese è bravissimo a servire il Toro con un colpo di tacco, poi l'argentino dribbla verso il centro e con il mancino offre un pallone perfetto al polacco, bravissimo a calciare forte con il sinistro e battere Ravaglia. Bologna sotto 1-0.
