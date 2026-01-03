La frecciata di Danilo: "La Juve non è per tutti, i dirigenti che ci sono ora hanno più lucidità"

Allo Juventus Stadium c'è anche l'ex Danilo. Il centrale brasiliano, oggi al Flamengo, è tornato a salutare i vecchi compagni nella sfida che affronteranno a breve contro il Lecce. Nel corso del prepartita è intervenuto ai microfoni di DAZN, di seguito le sue dichiarazioni: "Cosa provo a tornare qua? Sono nervoso, ho vissuto tante emozioni qui, tanti bei momenti, sono un po' nervoso!".

Carriera straordinaria e altra Libertadores vinta. Cosa si prova ad essere un esempio così?

"Queste cose non sono cose che uno pianifica. Semplicemente si lavora e si pensa a fare meglio, al termine della carriera si fanno i conti. Fortunatamente ho avuto una carriera importante, con tanti sacrifici, ho lavorato tanto".

Bremer dice che ti prende come esempio.

"Sono contento di essere d'esempio per uno come Gleison, che ha un futuro brillante. Mondiale assieme? Magari!".

Sul tuo addio: ci siamo rimasti male. Ora i dirigenti ti hanno riportato lì...

"Per lavorare nel calcio ci sono i livelli, devo ringraziare Giorgio Chiellini e i dirigenti che in questo momento hanno preso in mano la situazione. Hanno più lucidità nel risolvere le situazioni. Lavorare nella Juventus non è mai facile, non è per tutti. Sono contento di essere tornato qui, in un campo in cui ho vissuto tante emozioni".

Cosa rappresenta per te la Juventus?

"La Juventus è il posto in cui ho imparato a giocare davvero per una maglia, per i tifosi, i dipendenti, tutti. Non è una cosa scontata, ti spinge tanto in campo".

Torneresti alla Juventus in altre vesti?

"Me lo chiedono ogni giorno: sicuramente sì, non ci penserei nemmeno. Ho ancora un anno con il Flamengo e tanti obiettivi. Poi non so se avrò ancora la testa giusta per giocare a calcio alla fine del contratto, quindi... mi aspetta un futuro fuori dal campo e la Juventus è casa mia. Non ci penserei neanche".