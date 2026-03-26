Montella punta alla finale playoff con la sua Turchia: "Slovacchia o Kosovo? Non ha importanza"

Vincenzo Montella, commissario tecnico della Turchia, festeggia il passaggio del turno della sua selezione che ha battuto 1-0 la Romania. Martedì 31 la finale playoff per andare ai Mondiali, contro la vincente di Slovacchia-Kosovo:

"Sono molto soddisfatto della prestazione che abbiamo offerto. Perché avevo detto che non sarebbe stato facile. L'avversario ha giocato in modo difensivo per tutto il primo tempo. Abbiamo parlato con i nostri giocatori nell'intervallo e ci siamo resi conto che dovevamo essere più dinamici e creare spazi alle spalle della difesa".

Sul prossimo avversario

"Slovacchia o Kosovo... Non importa chi sia l'avversario. Ogni avversario e ogni partita sono diversi. Lo sappiamo. Ci prepariamo di conseguenza. Sono molto soddisfatto della prestazione complessiva. Nel primo tempo, l'avversario si è chiuso in difesa e ha chiuso gli spazi. Nel secondo tempo, i nostri giocatori hanno provato a creare spazi alle spalle della difesa. I nostri giocatori hanno giocato con maturità. Contro avversari del genere, si tende a giocare con impazienza e a creare distacchi, ma noi non l'abbiamo fatto, abbiamo giocato con maturità e abbiamo vinto. Andremo in finale. L'avversario non ha importanza".