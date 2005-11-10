La Germania chiude la fase a gironi della Nations League col botto. La squadra di Jurgen Klopp travolge l’Olanda di Xavi con un netto 5-0 e conquista il passaggio ai quarti di finale e il primo posto. Grande serata per Florian Wirtz, autore di una doppietta e uomo copertina del successo tedesco.

Grecia beffata

Nello stesso gruppo la Grecia batte la Serbia 1-0 grazie al gol di Masouras al 69’, ma non basta per centrare la qualificazione: gli ellenici chiudono a quota 11 punti insieme alle rivali, penalizzati dalla differenza reti e soprattutto dal pesante 7-0 subito contro l’Olanda.

Tutti i verdetti: lotta aperta nelle altre leghe

Nella Lega A sono già ai quarti Francia, Belgio, Germania, Olanda, Inghilterra, Spagna e Portogallo. L’ultimo posto sarà deciso dalla sfida tra Danimarca e Norvegia; retrocedono invece Repubblica Ceca e Turchia, mentre Galles e Serbia dovranno passare dagli spareggi.

In Lega B hanno già festeggiato la promozione Svizzera, Austria e Svezia, mentre resta da assegnare l’ultimo posto disponibile. Già retrocessa la Macedonia del Nord. Diversi giocatori della Serie A sono stati protagonisti: in campo McTominay, Malen, Gilmour, Elmas, Lovric, Mandas, Douvikas e molti altri. Su tutti spicca Ellertsson del Genoa, a segno nel 3-0 dell’Islanda sul Lussemburgo.

Gli "italiani in campo"

Germania - Olanda

Malen (Roma), 72' in campo

Koopmeiners (Juventus), entrato al 77'

Lang (Napoli), in panchina

Grecia - Serbia

Koulierakis (Roma), 90' in campo

Douvikas (Como), 61' in campo

Mandas (Lazio), 90' in campo

Milinkovic-Savic (Napoli), in panchina

Samardzic (Atalanta) in panchina

Macedonia del Nord - Slovenia

Elmas (Atalanta), 90' in campo

Lovric (Udinese), 62' in campo

Begic (Sampdoria), in panchina

Obric (Atalanta), entrato all'86'

Svizzera - Scozia

Comert (Torino), 90' in campo

Jashari (Milan), 90' in campo

Britschgi (Parma), in panchina

Rodriguez (Torino), entrato al 72'

Sow (Genoa), entrato al 64'

Ferguson (Bologna), 85' in campo

Gilmour (Napoli), 58' in campo

McTominay (Napoli), 90' in campo

Bowie (Sassuolo), entrato al 58'

Adams (Torino), in panchina

Patterson (Torino), entrato al 37'

Faeroerne - Moldavia

Perciun (Ascoli), 90' in campo

Kazakistan - Slovacchia

Bobcek (Frosinone), in panchina

Estonia - Bulgaria

Anton (Monza), 90' in campo

Bozhinov (Pisa), 90' in campo

Islanda - Lussemburgo

Ellertsson (Genoa), 64' in campo e gol

Helgason (Venezia), in panchina

Lituania - Liechtenstein

Gineitis (Torino), 90' in campo

NATIONS LEAGUE, tutti i risultati

LEGA A

Germania - Olanda 5-0: 41' Scherhant, 60' e 71' Wirtz, 65' Schlotterbeck, 77' Gruda

Grecia - Serbia 1-0: 69' Masouras

LEGA B

Macedonia del Nord - Slovenia 0-1: 29' e 91' Sturm, 66' Zec

Svizzera - Scozia 4-0: 22' aut. Ferguson, 47' Boteli, 51' Sanches, 89' Amdouni

LEGA C

Faeroerne - Moldavia 1-0: 24' Samuelsen

Kazakistan - Slovacchia 2-2: 29' Chesnokov (K), 56' Bozenik (S), 65' Vorogovskiy (K), 95' Kapralik (S)

Estonia - Bulgaria 2-1: 8' Kristal (E), 45' +1 Kovachev (B) 60' Palumets (E)

Islanda - Lussemburgo 3-0: 25' Willumsson, 37' rig. Gudjohnsen, 50' Ellertson

LEGA D

Lituania - Liechtenstein 2-1: 16' Jankauskas, 50' rig. Ruzgis, 60' Sele (LIE)

Gibilterra - Malta 1-1: 19' Shaw (M), 81' Richards (G)