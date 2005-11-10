Nations League, Germania show: 5-0 all’Olanda. Klopp ai quarti con Wirtz protagonista
Michele Pavese
La Germania chiude la fase a gironi della Nations League col botto. La squadra di Jurgen Klopp travolge l’Olanda di Xavi con un netto 5-0 e conquista il passaggio ai quarti di finale e il primo posto. Grande serata per Florian Wirtz, autore di una doppietta e uomo copertina del successo tedesco.
Grecia beffata
Nello stesso gruppo la Grecia batte la Serbia 1-0 grazie al gol di Masouras al 69’, ma non basta per centrare la qualificazione: gli ellenici chiudono a quota 11 punti insieme alle rivali, penalizzati dalla differenza reti e soprattutto dal pesante 7-0 subito contro l’Olanda.
Tutti i verdetti: lotta aperta nelle altre leghe
Nella Lega A sono già ai quarti Francia, Belgio, Germania, Olanda, Inghilterra, Spagna e Portogallo. L’ultimo posto sarà deciso dalla sfida tra Danimarca e Norvegia; retrocedono invece Repubblica Ceca e Turchia, mentre Galles e Serbia dovranno passare dagli spareggi.
In Lega B hanno già festeggiato la promozione Svizzera, Austria e Svezia, mentre resta da assegnare l’ultimo posto disponibile. Già retrocessa la Macedonia del Nord. Diversi giocatori della Serie A sono stati protagonisti: in campo McTominay, Malen, Gilmour, Elmas, Lovric, Mandas, Douvikas e molti altri. Su tutti spicca Ellertsson del Genoa, a segno nel 3-0 dell’Islanda sul Lussemburgo.
Gli "italiani in campo"
Germania - Olanda
Malen (Roma), 72' in campo
Koopmeiners (Juventus), entrato al 77'
Lang (Napoli), in panchina
Grecia - Serbia
Koulierakis (Roma), 90' in campo
Douvikas (Como), 61' in campo
Mandas (Lazio), 90' in campo
Milinkovic-Savic (Napoli), in panchina
Samardzic (Atalanta) in panchina
Macedonia del Nord - Slovenia
Elmas (Atalanta), 90' in campo
Lovric (Udinese), 62' in campo
Begic (Sampdoria), in panchina
Obric (Atalanta), entrato all'86'
Svizzera - Scozia
Comert (Torino), 90' in campo
Jashari (Milan), 90' in campo
Britschgi (Parma), in panchina
Rodriguez (Torino), entrato al 72'
Sow (Genoa), entrato al 64'
Ferguson (Bologna), 85' in campo
Gilmour (Napoli), 58' in campo
McTominay (Napoli), 90' in campo
Bowie (Sassuolo), entrato al 58'
Adams (Torino), in panchina
Patterson (Torino), entrato al 37'
Faeroerne - Moldavia
Perciun (Ascoli), 90' in campo
Kazakistan - Slovacchia
Bobcek (Frosinone), in panchina
Estonia - Bulgaria
Anton (Monza), 90' in campo
Bozhinov (Pisa), 90' in campo
Islanda - Lussemburgo
Ellertsson (Genoa), 64' in campo e gol
Helgason (Venezia), in panchina
Lituania - Liechtenstein
Gineitis (Torino), 90' in campo
NATIONS LEAGUE, tutti i risultati
LEGA A
Germania - Olanda 5-0: 41' Scherhant, 60' e 71' Wirtz, 65' Schlotterbeck, 77' Gruda
Grecia - Serbia 1-0: 69' Masouras
LEGA B
Macedonia del Nord - Slovenia 0-1: 29' e 91' Sturm, 66' Zec
Svizzera - Scozia 4-0: 22' aut. Ferguson, 47' Boteli, 51' Sanches, 89' Amdouni
LEGA C
Faeroerne - Moldavia 1-0: 24' Samuelsen
Kazakistan - Slovacchia 2-2: 29' Chesnokov (K), 56' Bozenik (S), 65' Vorogovskiy (K), 95' Kapralik (S)
Estonia - Bulgaria 2-1: 8' Kristal (E), 45' +1 Kovachev (B) 60' Palumets (E)
Islanda - Lussemburgo 3-0: 25' Willumsson, 37' rig. Gudjohnsen, 50' Ellertson
LEGA D
Lituania - Liechtenstein 2-1: 16' Jankauskas, 50' rig. Ruzgis, 60' Sele (LIE)
Gibilterra - Malta 1-1: 19' Shaw (M), 81' Richards (G)