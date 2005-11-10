Lazio, Gattuso incrocia le dita: oggi gli esami per stabilire l'infortunio di tre titolarissimi

"Lunedì esami per Frattesi, Zaccagni e Tavares": l'annuncio di Gattuso è arrivato sabato e oggi sarà il giorno della verità per i tre giocatori. In casa Lazio si attende soprattutto il responso sulle condizioni di Frattesi, alle prese con un edema alla coscia sinistra. Resta da capire se il problema sia conseguenza di una semplice contusione oppure di uno stiramento. A Formello prevale l'ottimismo sulla prima ipotesi, ma soltanto gli accertamenti potranno chiarire i tempi di recupero e stabilire se sarà a disposizione per la sfida di sabato contro il Lecce.

Zaccagni spera, Tavares rischia il derby

Situazione delicata anche per Zaccagni, fermo per un edema che potrebbe essere legato alla botta rimediata contro il Cagliari. Inizialmente si era temuto un allungamento muscolare, ma il capitano spera di recuperare per la trasferta di Torino, con l'eventualità di partire dalla panchina. Contro il Lecce, invece, non ci sarà. Preoccupano maggiormente le condizioni di Nuno Tavares: lo stiramento rimediato a Napoli potrebbe costringerlo a uno stop di circa un mese. Una prospettiva che mette seriamente a rischio la sua presenza nel derby, con il recupero che appare tutt'altro che scontato.

Sutalo e Marusic, altri due casi da monitorare

L'infermeria biancoceleste deve fare i conti anche con le situazioni di Sutalo e Marusic. Il difensore croato teme uno stop di due o tre mesi, ma gli esami sono stati rinviati per consentire il riassorbimento dell'edema, inizialmente particolarmente esteso. Marusic, invece, è rientrato ieri dagli impegni con la propria nazionale e dovrà essere valutato dallo staff medico. Una giornata importante, dunque, per delineare il quadro degli infortunati e permettere a Gattuso di programmare le prossime partite.