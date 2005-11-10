Belahyane convocato dal Marocco dopo 2 anni: "Credo di essere un valore aggiunto"

Le grandi prestazioni fatte da Reda Belahyane in questo avvio di stagione con la maglia della Lazio hanno spinto il CT del Marcocco Mohamed Ouahbi a chiamarlo in Nazionale a distanza di oltre due anni dall'ultima volta per le sfide di qualificazione alla prossima Coppa d'Africa contro Niger, la pria venerdì 13 novembre e la seconda martedì 17.

Ai microfoni della Federazione marocchina, Belahyane ha rivelato tutta la sua emozione di rappresentare di nuovo il suo paese dopo diverso tempo: "Ho visto la lista più tardi di tutti perché mi stavo allenando. È stata la mia famiglia a dirmelo. Ero molto felice, soprattutto perché avevo già ricevuto solo due convocazioni in Nazionale prima di questa. Essere richiamato è stato bellissimo".

E ancora: "Spero di poter giocare qualche minuto: credo di poter dare una mano al gruppo ed essere un valore aggiunto per la squadra, soprattutto in termini di grinta e fisico. Vorrei ringraziare tutti i tifosi per il loro sostegno e per averci dato forza in ogni partita e in ogni torneo. Noi lavoreremo per continuare a renderli felici".