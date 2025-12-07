Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali: la scelta su Tavares, Castro e sorpresa Cataldi

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Lazio-Bologna, match valido per la 14esima giornata di Serie A (calcio d'inizio alle ore 18) in programma allo Stadio Olimpico. Entrambe vincenti in Coppa Italia e pronte ad affrontarsi in futuro ai quarti di finale del torneo, prima biancocelesti e rossoblù si incrociano in campionato e proprio oggi.

Tra le scelte degli allenatori, Maurizio Sarri sorprende con Nuno Tavares, ormai totalmente rilanciato al posto di Luca Pellegrini - che sta per diventare padre - e Cataldi novità dal primo minuto per Vecino. In avanti Isaksen, Castellanos e Zaccagni. Coach Italiano invece conta su Orsolini, Odgaard e Cambiaghi alle spalle del Toto Castro per ritrovare la vittoria in campionato dopo il passo falso contro la Cremonese, Heggem e l'ex della gara Casale la coppia di centrali difensiva con Zortea-Miranda i "treni" prescelti sui binari laterali.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Pellegrini, Lazzari, Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Dia, Cancellieri.

Allenatore: Maurizio Sarri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Casale, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.

A disposizione: Pessina, Franceschelli, Holm, Bernardeschi, Rowe, Immobile, Ferguson, Lykogiannis, Dallinga, Lucumi, De Silvestri, Dominguez, Sulemana, Fabbian.

Allenatore: Vincenzo Italiano.