Il Torino festeggerà i 120 anni di storia il prossimo 3 dicembre, con un allenamento a porte aperte allo stadio Olimpico organizzato dalla società granata, ma anche con una speciale divisa da gioco pensata per l'occasione. Lo ha fatto sapere la società granata: "Nella stagione del 120º anniversario del Club, Torino FC e Joma presentano una maglia speciale per la stagione 2026/27: un'edizione celebrativa che riprende alcuni segni dell'identità granata con uno sguardo rivolto al presente e all’innovazione".

1906 – 2026 🫀🐂 https://t.co/DmYnS3IwB5 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) November 25, 2026

L'esordio tra tre giorni

Il club rende noto anche quando sarà impiegato: "La maglia celebrativa farà il suo esordio al Grande Torino sabato 28 novembre alle 18:00, in occasione di Torino-Lazio e darà il via alle iniziative che accompagneranno il Club fino a giovedì 3 dicembre e oltre. Dal Filadelfia allo stadio, dagli anni Ottanta a oggi: questa maglia non chiede di guardare indietro, ma di celebrare le nostre radici nel presente. Ci ricorda che la Storia e la tradizione del Toro vivranno per sempre, grazie a chi continua a indossare questo colore e a tenere accesa la fede Granata".

Le caratteristiche della divisa

Il comunicato racconta anche le principali caratteristiche della nuova divisa: "Una maglia pensata per essere unica in ogni suo esemplare: l'edizione è limitata a soli 1906 pezzi, come l'anno di fondazione del Club, ciascuno con il proprio numero seriale sul fronte. La trama del tessuto, composta da sottili linee bianche adagiate sullo storico granata acceso, riprende quella di una maglia da allenamento utilizzata negli anni ‘80: un capo nato per il lavoro quotidiano al Filadelfia, dove con fatica e sudore si preparava la partita del weekend. Oggi quella stessa trama lascia il campo d'allenamento ed è pronta a vivere una nuova vita, reinterpretata con un linguaggio contemporaneo. Sulla maglia campeggia il toro rampante degli anni Ottanta: un simbolo tramandato dai racconti e dalla passione di nonni e genitori, che unisce generazioni diverse di tifosi, da chi lo conosce da sempre a chi ha iniziato a indossarlo da poco. A celebrare l'anniversario c'è una patch dorata dall'effetto cangiante. A seconda della luce e del punto di vista, la scritta “Edizione limitata”, il logo e il numero 120 lasciano spazio al numero seriale del singolo esemplare. Ogni dettaglio racconta i 120 anni del Club. Lo stemma con il toro rampante è ricamato sul petto all'altezza del cuore, mentre i bordi delle maniche sono realizzati in un tessuto elastico a coste, sul quale ricompare il 120. All’interno del colletto è stampata la data di nascita del Club: 3 dicembre 1906. Il tessuto è leggerissimo e lavorato per far respirare la pelle, così da lasciare ai giocatori la massima libertà di movimento. È realizzato interamente in poliestere riciclato, ottenuto da bottiglie di plastica: un materiale resistente e di qualità, rispetto ai tessuti tradizionali. Nelle zone in cui si suda di più, una sottile rete traforata aiuta la maglia ad asciugarsi più in fretta. Le cuciture sono robuste ma non danno fastidio, mentre colletto e polsini elastici fanno aderire bene la maglia al corpo, senza stringere".